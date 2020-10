Nữ quái đội lốt thầy cúng trốn truy nã

Sau khi vay tiền của các bị hại, biết mình không có khả năng trả nợ nên khoảng tháng 7/2019, Nguyễn Thị Nghĩa trốn về Hà Nội và tự nhận mình là “thầy cúng” vừa để tránh sự truy bắt của Công an vừa lừa gạt tiền của những người cả tin.



Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Nghĩa.



Theo tài liệu của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái, trong thời gian từ ngày 27/6/2017 đến ngày 3/9/2018, Nguyễn Thị Nghĩa đã vay của nhiều người với số tiền lên tới 2,8 tỷ đồng bằng nhiều lý do.



Mỗi lần vay tiền, Nguyễn Thị Nghĩa đều viết giấy vay tiền và hứa trả đúng hẹn. Tuy nhiên, đến thời hạn trả nợ, tìm mọi cách nhưng vẫn không liên lạc được với Nguyễn Thị Nghĩa, biết mình bị lừa nên các bị hại đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.



Căn cứ vào đơn trình báo của các bị hại, cùng với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 22/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nghĩa về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.



Sau khi có căn cứ xác định đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 24/8/2020, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Nghĩa. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1/10/2020 đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.



Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Thị Nghĩa khai nhận sau khi vay tiền của các bị hại, biết mình không có khả năng trả nợ nên khoảng tháng 7/2019 đối tượng đã bỏ trốn về Hà Nội và tự nhận mình là “thầy cúng” vừa để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an vừa để tìm cách lừa gạt tiền của những người cả tin.

