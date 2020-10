Nổ súng bắt giữ nhóm trộm cắp tiêu thụ xe gian

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM nổ súng chỉ thiên bắt giữ một nhóm nghi phạm trộm cắp, tiêu thụ xe gian.



Triệt phá đường dây tiêu thụ xe gian

Hiện trường vụ việc - Ảnh: A.X



Tối 15-10, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ nhiều nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Bước đầu xác định trong nhóm này có Trần Lâm Thanh Duy (27 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Lê Hữu Kiên (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Đỗ Quốc Đạt (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).



Theo thông tin ban đầu, chiều 14-10, Duy lái xe máy chở Kiên đi đến một địa chỉ ở xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn) thì phát hiện một xe máy (chìa khóa còn cắm trên xe) của người dân dựng trong sân nhà, không người trông coi.



Lúc này, Duy dừng xe đứng bên ngoài cảnh giới cho Kiên đi bộ vào dắt xe máy của người dân ra khỏi sân và nổ máy, lái xe tẩu thoát. Sau đó, Kiên nhờ Đạt bán giùm xe máy vừa trộm được với giá khoảng 3,5 triệu đồng.



Đến chiều tối 14-10, Kiên đi đến tiệm sửa xe của Đạt ở xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn) để "giao dịch" lấy tiền. Lúc này, lực lượng chức năng có mặt kịp thời, nổ súng chỉ thiên, khống chế bắt giữ nhiều người liên quan.



Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn đang củng cố hồ sơ xử lý các nghi phạm và mở rộng điều tra.



Theo SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI (TTO)