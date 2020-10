Nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa giả mạo hồ sơ làm visa đi Mỹ

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Quốc Trâm - nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, đã giao nhân viên soạn "công hàm ngoại giao", giả thư mời của Tập đoàn Trần Group, mời mình đi Mỹ.



Ông Nguyễn Quốc Trâm (giữa) - giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa cùng chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng (phải) tại Mỹ vào tháng 6-2015 - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa





Sáng 14-10, TAND TP Nha Trang đưa ra xét xử hai bị can Nguyễn Quốc Trâm - nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa và bị can Nguyễn Thụy Phương Thảo - nguyên kế toán Sở.



Hai bị can đều đã bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Riêng bị can Nguyễn Quốc Trâm còn bị truy tố thêm tội "giả mạo trong công tác".



Theo cáo trạng, cuối năm 2015, đầu năm 2016, ông Nguyễn Quốc Trâm, giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, đã chỉ đạo nhân viên làm giả các tài liệu, hồ sơ, lập khống bảng lương cho Nguyễn Thị Ngọc Thảo (sinh 1979, lao động tự do, ở Cù Lao Trung, P.Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) để ông bổ nhiệm bà này giữ chức vụ phó chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.



Ông Trâm còn giao nhân viên soạn "công hàm ngoại giao", giả thư mời của Tập đoàn Trần Group, mời ông Trâm và bà Ngọc Thảo đi Mỹ.



Tất cả tài liệu giả, công hàm giả, thư mời giả đó đều được ông Trâm cho dịch sang tiếng Anh để hoàn thiện hồ sơ gởi Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, đề nghị cấp thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ cho mình và bà Ngọc Thảo.



Với hồ sơ giả, chức vụ giả được đã được ông Trâm "phong", bà Ngọc Thảo đã xuất cảnh trót lọt, đến Mỹ với chức danh phó chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.



Ông Trâm đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam từ ngày 13-6-2019 đến ngày 6-1-2020, sau đó được tại ngoại.



Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra cũng điều tra vụ việc vi phạm về tài chính tại Sở Ngoại vụ mà Sở Tài chính tỉnh đã có báo cáo kết quả thanh tra, xử lý từ tháng 4-2018.



Sau khi thanh tra kết luận tổng số tiền gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 170,8 triệu đồng, nhiều người liên can đã nộp lại tiền để khắc phục hậu quả. Riêng ông Trâm đã có đơn xin nộp lại gần 60 triệu đồng vào tháng 6-2018, tức hơn một năm trước khi ông bị khởi tố.



Số tiền ngân sách nhà nước bị thiệt hại tại Sở Ngoại vụ còn chưa thu hồi được cho đến khi hai bị can bị truy tố là gần 46,2 triệu đồng.



Còn bị can Nguyễn Thụy Phương Thảo bị khởi tố, truy tố với tội danh đã nêu là do đã có các hành vi vi phạm, làm theo chỉ đạo của bị can Trâm, lập bảng lương giả cho "phó chánh văn phòng giả" Nguyễn Thị Ngọc Thảo và các chứng từ, tài liệu trong vụ sai phạm về tài chính nêu trên.



Tuy nhiên, phiên toà đã bị tuyên hoãn vì vắng nhiều người làm chứng và người liên quan.

Theo PHAN SÔNG NGÂN (TTO)