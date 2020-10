Người phụ nữ suýt mất sạch vàng vì uống lon nước yến có thuốc mê của gã đàn ông

Lân la làm quen một phụ nữ trên xe khách và đưa lon nước yến cho bà uống, khi nạn nhân mê man, Hoà cố tháo sợi dây chuyền và nhẫn vàng của nạn nhân nhưng bị tài xế và hành khách phát hiện.

Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ ngày 6-10 cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hòa (59 tuổi; ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Theo điều tra ban đầu, sáng 25-9, bà L.T.L (64 tuổi) từ nhà ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ra bến xe Năm Căn để đi Bến Tre dự đám giỗ. Lúc lên xe khách chạy tuyến Cà Mau - Ba Tri - Bến Tre, bà L. ngồi ghế phía trước Hòa. Khi xe lăn bánh, Hòa bắt chuyện làm quen với bà L.



Nguyễn Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cần Thơ





Khi xe đậu tại trạm dừng chân ở Sóc Trăng, bà L. đi vệ sinh thì Hòa mua 3 lon nước yến rồi lén bỏ thuốc mê vào một lon. Xe tiếp tục di chuyển, Hòa đưa lon nước yến mời bà L. uống.



Bà L. uống hết lon nước và sau đó mê man. Lúc này, Hòa đến gỡ sợi dây chuyền 5 chỉ vàng trên cổ bà nhưng do bị vướng áo không lấy được. Hòa tiếp tục dùng tay gỡ chiếc nhẫn bà L. đang đeo nhưng do chiếc nhẫn quá chật nên cũng không thể nào tháo ra.



Hành khách trên xe phát hiện vụ việc liền la lên. Hòa liền tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị tài xế và hành khách khống chế. Tài xế cho xe chạy đến trụ sở Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an TP Cần Thơ để trình báo, giao đối tượng cho cơ quan công an xử lý.



Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát bảo vệ báo cho Công an quận Cái Răng điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, Hòa thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.



Hòa từng có 1 tiền án về hành vi đánh thuốc mê cưỡng đoạt tài sản, bị TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 9 năm tù giam, ra tù vào tháng 12-2016.

