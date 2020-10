Luật riêng của "tú ông" điều "chân dài" đi sex tour trên du thuyền 5 sao

Các vị khách đã đến gặp Hùng, chọn ra 3 "chân dài" có nhan sắc, trẻ tuổi để đưa lên du thuyền 5 sao, mở bữa tiệc sex tour trong những căn phòng sang trọng.



Chân dung "tú ông" Lục Triều Vỹ trong đường dây bán dâm 30.000 USD

"Tú ông" Phạm Đức Hùng.



Ngày 7/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đức Hùng (SN 1990); Trần Văn Giang (SN 1988) và Hoàng Ngọc Hải (SN 1999, cùng trú ở Quảng Ninh) về hành vi Môi giới mại dâm.



Theo phòng 4 - Cục C02, Phạm Đức Hùng được xác định là kẻ cầm đầu đường dây mại dâm bị bắt giữ khi đối tượng đang ở tại một nhà hàng sang trọng tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.



Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, thuê một căn nhà 3 tầng tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long để mở quán cà phê mang tên "Cà phê 669". Thực chất, quán cà phê chỉ là tấm bình phong ngụy trang cho tụ điểm nuôi 15 cô gái bán dâm có tuổi đời từ 18 - 28 tuổi.



Thủ đoạn chiêu mộ gái mại dâm của Hùng là in tờ rơi và danh thiếp tuyển "nhân viên quán cà phê". Khi có người ứng tuyển, Hùng lại đặt vấn đề muốn ứng viên bán dâm tại quán, nếu đồng ý thì được nhận vào làm. 500.000 đồng là số tiền mà các quý ông chi trả cho một cuộc vui ngay tại quán cà phê.



Hùng cũng khai nhận đã thuê Giang, Hải trông coi quán cà phê, cấm các nữ nhân viên ra ngoài nếu không được sự cho phép của "ông trùm". Hải và Giang cũng được Hùng tin tưởng giao trách nhiệm quản lý số tiền nhận được mỗi khi nhân viên bán dâm, đồng thời chịu trách nhiệm điều hành việc bán dâm tại quán.



Nếu có khách "sộp" muốn tổ chức sex tour trên du thuyền, Hùng lập tức đồng ý và yêu cầu khách chi trả từ 8 - 10 triệu đồng đặt cọc. Tiền thuê du thuyền sẽ do khách tự chi trả.



"Tú ông" 9X này cho hay, bản thân không ngờ rằng việc tổ chức mại dâm trên biển sẽ bị phát hiện.



Theo kết quả điều tra, đường dây sex tour trên du thuyền do Hùng cầm đầu đã bị các trinh sát phòng 4 - Cục C02 đưa vào tầm ngắm từ giữa tháng 8/2020.



Đến đầu tháng 9/2020, các trinh sát phát hiện 3 vị khách nam giới tìm đến gặp Hùng chọn ra 3 "chân dài" có nhan sắc, trẻ tuổi để đưa lên du thuyền 5 sao, mở bữa tiệc sex tour trong những căn phòng sang trọng.



Du thuyền 5 sao này thường chở khách du lịch vòng quanh vịnh Hạ Long trong vòng 24 giờ, đây cũng là khoảng thời gian bữa tiệc diễn ra.



Lúc này, Hùng ra giá là hơn 1.000USD cho 3 nữ nhân viên từ 18 - 22 tuổi. Các vị khách đã đồng ý chuyển tiền rồi đưa 3 "chân dài" theo.



Tối 7/9, các trinh sát thuộc C02 phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã kiểm tra hành chính du thuyền này. Tại tầng 3 của du thuyền, lực lượng công an bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại 3 căn phòng sang trọng.



Mở rộng điều tra, các trinh sát tiếp tục bắt quả tang 3 nữ nhân viên đang bán dâm tại quán "Cà phê 669" do Hùng mở ra.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

https://danviet.vn/luat-rieng-cua-tu-ong-dieu-chan-dai-di-sex-tour-tren-du-thuyen-5-sao-50202071018582480.htm

Theo ĐỨC SƠN (Dân Việt)