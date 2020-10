Ia Pa: Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang Hưng (SN 1991, trú tại thôn Thanh Bình, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quang Hưng cùng chiếc xe máy trộm cắp được. Ảnh: Cúc Phương

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 22-10, khi đi từ thị xã Ayun Pa đến xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa), Hưng phát hiện nhiều xe máy dựng ngoài lề đường cạnh một đám cưới thuộc thôn Kơ Nia, xã Ia Trok, huyện Ia Pa nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau đó, Hưng đã lấy trộm chiếc xe hiệu Yamaha Exciter BKS 81L1-090.70 của anh Nông Văn Thái (SN 1999, trú tại thôn Kơ Nia, xã Ia Trok), là người đi dự đám cưới.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Ia Trok và Công an huyện Ia Pa đã nhanh chóng tổ chức truy tìm đối tượng và chiếc xe bị mất. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng C ông an đã phát hiện và bắt giữ Hưng cùng chiếc xe trộm cắp tại Công viên Tuổi trẻ thuộc phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa.

CÚC PHƯƠNG