Giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa "bắn vỡ sọ" tài xế bị truy tố tội đe dọa giết người

Lực lượng chức năng xác định ông Nguyễn Văn Sướng, giám đốc công ty bảo vệ ở tỉnh Bắc Ninh, đã có hành vi đe dọa giết người nên đã ra quyết định truy tố ông này.





Ngày 6-10, liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long, có địa chỉ tại số 15 đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh), người cầm súng dọa "bắn vỡ sọ" tài xế xe tải, Viện KSND TP Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tố để xét xử bị can Nguyễn Văn Sướng về tội "Đe dọa giết người" quy định tại Khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự.





Bị can Nguyễn Văn Sướng



Theo Viện KSND TP Bắc Ninh, khoảng 10 giờ ngày 5-9, tại đoạn đường trên Quốc lộ 18, thuộc địa phận Cầu Ngà (phường Vân Dương, TP Bắc Ninh), do mâu thuẫn trong việc tham gia giao thông nên ông Nguyễn Văn Sướng, hiện là Giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Hàm Long điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Toyota Fortuner BKS 99A-306.30 vượt lên trên, bật tín hiệu xinhan bên phải với mục đích để anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997, trú tại thôn Đồi Mít, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) là lái xe ôtô tải BKS 14C-238.41 phải dừng xe.



Lúc này, ông Sướng và anh Hiếu cùng xuống xe. Ông Sướng đi về phía anh Hiếu để nói chuyện, hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Sướng quay lại xe ôtô của mình lấy 1 khẩu súng loại bắn đạn có đầu bọc cao su, cầm súng đi về phía xe tải rồi giơ súng lên, chĩa về phía anh Hiếu đang ngồi. Nhìn thấy ông Sướng chĩa súng về phía mình, anh Hiếu nghĩ là súng thật nên sợ hãi đã nhoài người trèo sang hướng 2 ghế phụ (cabin có 3 ghế) rồi mở cửa xe bên phụ bỏ chạy.



Ông Sướng tiếp tục chĩa súng, ngón trỏ tay phải đặt vào cò súng, theo hướng nhoài người của anh Hiếu và nói "đứng lại" nhưng anh Hiếu vẫn tiếp tục chạy khoảng 100 m, vượt qua hàng rào của công trường đang thi công, tiếp tục chạy vào khuôn viên công trường, khi nhìn thấy nhiều công nhân đang làm việc mới dừng lại. Còn ông Sướng thấy anh Hiếu bỏ chạy nên cất khẩu súng vào túi quần bên phải, rồi lên xe ôtô rời đi.





Kiểm sát viên VKSND TP Bắc Ninh tiến hành phúc cung đối với bị can Nguyễn Văn Sướng





Ngày 5-9, tại Cơ quan điều tra, ông Sướng tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng màu đen nhãn hiệu ROHM RG88, số RC17470285G bên trong có chứa 3 viên đạn, 1 giấy chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ và 1 giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.



Sau đó, Viện KSND TP Bắc Ninh phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đối với Nguyễn Văn Sướng về hành vi đ e dọa giết người theo quy định tại Điều 133 Bộ luật hình sự.



Đến ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ban hành Kết luận điều tra đề nghị VKSND TP Bắc Ninh truy tố đối với Nguyễn Văn Sướng về tội "Đe dọa giết người". Quá trình truy tố, Kiểm sát viên được phân công đã tiến hành phúc cung đối với Nguyễn Văn Sướng, bị can thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Nhận thấy đã đủ căn cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Sướng, VKSND TP Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tố Nguyễn Văn Sướng ra trước TAND TP Bắc Ninh để xét xử bị can Nguyễn Văn Sướng về tội "Đe dọa giết người" quy định tại Khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)