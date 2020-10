Gia Lai: Xử phạt 1 cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật

(GLO)- Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng với N.A.D. (SN 1987, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ.





D. làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, từ năm 2018 đến nay, D. đã chia sẻ, đăng tải các bài viết có nội dung, hình ảnh phản động, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an… trên tài khoản mạng xã hội facebook do D. quản lý.

Công an huyện Chư Sê đã phát hiện, lập biên bản và chuyển hồ sơ đến Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh). Đơn vị này đã phối hợp cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử lý theo quy định của pháp luật.



D. thừa nhận hành vi sai trái của mình và gỡ bỏ tất cả các bài viết đã chia sẻ.

VĂN NGỌC