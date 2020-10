Điểm chung đáng buồn giữa 7 phụ nữ cùng bị 1 gã "Sở Khanh" lừa cả tình lẫn tiền

Hầu hết những phụ nữ này đều trong tình trạng độc thân, cô đơn, lỡ dở muốn tìm một nửa kia của mình và sa vào lưới tình với gã "Sở Khanh".





Mới đây, vụ việc một gã đàn ông cùng lúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 phụ nữ, trong đó 3 người đã có thai khiến dư luận sửng sốt.



Nạn nhân mà đối tượng nhắm đến đều có điểm chung là độc thân, lỡ dở "một lần đò", đang cô đơn và muốn tìm một bến đỗ bình yên. Nhưng bình yên chưa thấy, họ đã bị một gã lừa tình "hốt" sạch tài sản, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí còn để lại một cái thai trong bụng.



Các nạn nhân trong vụ việc. Ảnh: Dân trí



Nhận được đơn trình báo của 7 người phụ nữ có hoàn cảnh éo le này, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) đã phát đi thông báo truy tìm ông T.V.S (41 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện đang trú tại Thanh Oai, Hà Nội) để xác minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông S.



PC02 cho hay cơ quan này nhận được đơn trình báo của bảy phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành. Họ cho rằng cùng bị ông S. lừa dối chuyện tình cảm, sau đó vay tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng, đến nay thì "phủi tay".



Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, do ông S. đã đi khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an phát thông báo truy tìm nêu trên.



Thủ đoạn lừa đảo của gã đàn ông cao tay này là thông qua các trang mạng xã hội trực tuyến về tình yêu dành cho người độc thân, lỡ bước để kết bạn làm quen với những phụ nữ đang cô đơn để lừa tình và lừa tiền. Trên các trang mạng đó, S. đã tạo một vỏ bọc hoàn hảo là một doanh nhân thành đạt, một sơ yếu lý lịch dễ lấy lòng thương là đứa trẻ mồ côi, được bố mẹ hiện tại nhận nuôi từ nhỏ. Bố mẹ nuôi là cán bộ nhà nước đã về hưu.



S. còn tạo ra một "gia đình" gồm 3 anh chị em, trong đó S. chưa lập gia đình, hiện tại sống cùng bố mẹ, anh chị trong một ngôi nhà khá khang trang ở phố Nghi Tàm. Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nạn nhân, S. còn thường xuyên mời người phụ nữ mình mới quen đi ăn, làm quen với bạn bè, đối tác làm ăn của anh ta. Đặc biệt, những người được cho là bạn của S. đều được giới thiệu là các nhân vật nổi tiếng, có vị thế trong xã hội...



Khi đã tạo được lòng tin với các nạn nhân, S. lấy lý do công ty của mình đang nhập khẩu 1 lô hàng trị giá hàng trăm tỉ đồng nhưng lô hàng này đang bị cơ quan chức năng giữ lại vì không đủ giấy tờ, số hàng ấy đã được khách đặt hết, phải khẩn trương xử lý để trả hàng, lấy tiền về. Để giải quyết vấn đề này, S. đã phải cắm nhà, cắm xe, vay nặng lãi nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ... Sau đó, S. nhờ các nạn nhân gửi tiền để giải quyết.



Tin tưởng vào câu chuyện được nhân tình vẽ ra, các "nạn nhân" đã vay mượn khắp nơi, thậm chí đi vay nặng lãi để đưa tiền cho S. giải quyết công việc.



Đoạn tin nhắn "vòi tiền" thô thiển được cho là của ông S. trao đổi với một bị hại. Ảnh: NVCC





Theo PLO, hai trong số bảy phụ nữ cho biết ông S. không làm quen đồng loạt cả bảy người mà tiếp cận họ rải rác từ năm 2015 đến nay. Quá trình qua lại, họ đưa cho ông S. tổng cộng hơn 2,5 tỉ đồng (chủ yếu đưa tiền mặt). Sau khi nhận được tiền, S. đều phủi trách nhiệm trả lại.



Đáng nói, sau một thời gian chiếm đoạt được tình và tiền của các nạn nhân, gã đàn ông này đều tìm cách để trốn tránh trách nhiệm, dần dần ít gặp, thi thoảng mới thấy xuất hiện, nhắn cho người tình vài câu an ủi, hứa hẹn. Điển hình như cô L. làm nghề buôn hoa quả, đã đưa cho S. hơn 700 triệu đồng, trong số đó đa phần là tiền đi vay nóng của các đối tượng cho vay nặng lãi ngoài xã hội. Hiện nay mỗi tháng cô L. phải trả lãi 30 triệu đồng.



Khi đã lừa hết tiền của L., anh ta còn nhẫn tâm lấy của cô này… mấy thùng bưởi, nói là mang đi biếu sếp. Một phụ nữ khác còn bị lừa mất… 2 con lợn ỉ đen và 2 cân lạp xưởng, cũng với thủ đoạn tương tự, là mang đi biếu sếp.



Sau khi đạt được mục đích, gã đàn ông liền "phủi tay". Ảnh: NVCC



Cũng giống như chị L., chị T.N có hoàn gia đình rất khó khăn, trong người mang bệnh tật, sức khỏe yếu, phải nằm viện liên tục. Trong quá trình quen biết, lúc ốm đau đó, S vẫn dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ chiếm đoạt số tiền ít ỏi chị N. tích cóp và tạo áp lực để chị N. đi vay mượn thêm ở ngoài với tổng số tiền lên đến 55 triệu đồng.



Có một điểm chung nữa giữa các nạn nhân, đó là đều hi vọng vào hạnh phúc, tin tưởng S. nên đã dồn hết tiền bạc cho đối tượng. Thế nhưng, điều táng tận lương tâm hơn mà S. đã làm là khiến 3 phụ nữ có thai với gã vì tin vào lời hứa sẽ kết hôn của người này. Có những thời điểm, S lừa đảo cùng lúc 4 nạn nhân với một màn kịch giống hệt nhau.



Khoảng tháng 3/2020, phát hiện có sự bất thường, một trong bảy phụ nữ đã tìm cách theo dõi và phát hiện S. là người đã có gia đình, vợ con. Chị này kết nối với 6 người còn lại tố cáo hành vi của ông S.





https://danviet.vn/diem-chung-dang-buon-giua-7-phu-nu-cung-bi-1-ga-so-khanh-lua-ca-tinh-lan-tien-20201008141955724.htm

Theo Hương Ly (th) (GĐ&XH/Dân Việt)