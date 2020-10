Đề nghị truy tố Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đinh Tiến Sử, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bạch Việt và hai bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị can Đinh Tiến Sử, bị truy tố thêm tội “chứa mại dâm”.





Bị can Đinh Tiến Sử (SN 1972, quê quán huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Trước khi bị bắt, Đinh Tiến Sử là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bạch Việt (TPHCM) và chủ 2 khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt.



Đinh Tiến Sử bị truy nã đặc biệt



Đêm 24-10-2017, Công an tỉnh Khánh Hòa đột kích khách sạn 4 sao Bavico (đường Ngô Quyền, TP Nha Trang). Tại nhiều phòng nghỉ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhiều gái bán dâm đang thực hiện hành vi này cho du khách nước ngoài, chủ yếu là khách Trung Quốc. Trong vụ án này, ông Sử đã bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội "chứa mại dâm".





Công an Thừa Thiên Huế lấy lời khai Đinh Tiến Sử sau khi bị bắt



Riêng vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt (Lâm Đồng), theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 4-2015 đến tháng 6-2017, ông Sử có nhiều sai phạm trong quá trình “ký kết hợp đồng” với khách hàng mua các căn hộ tại 2 khách sạn này. Ông Sử đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can vào ngày 24-10-2019.



Ngày 7-11-2019, đã có lệnh truy nã đặc biệt đối với Đinh Tiến Sử do trong quá trình tống đạt quyết định khởi tố thì bị can Sử không có mặt tại nơi làm việc, nơi cư trú. Đến ngày 30-11-2019 Đinh Tiến Sử bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt khi đang trốn tại TP Huế.



Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết, đến nay đã kết thúc điều tra vụ án hình sự nêu trên. Ngày 16-10-2020, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra bản kết luận điều tra vụ án số 02/KLĐT, đề nghị truy tố ba bị can gồm: Đinh Tiến Sử, Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo VĂN NGỌC (SGGPO)