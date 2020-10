Công an Đà Nẵng phá đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỉ

Một đường dây đánh bạc bóng đá trị giá 10.000 tỉ đồng vừa bị triệt phá tại Đà Nẵng.



Công an lấy lời khai các đối tượng trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ. Ảnh: CACC



Ngày 14.10, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên với tổng số tiền hơn 10.000 tỉ đồng.



Đường dây này do Bùi Mạnh Trí (sinh năm 1985, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu.



Theo điều tra, Trí thường xuyên liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược trị giá hàng triệu USD.



Sau khi lấy tài khoản về, Trí chia các tài khoản cho hàng loạt “đại lý” cấp dưới để phân chia cho người tham gia.



Trong đường dây của Trí còn có Lê Hà Việt Hưng (sinh năm 1985, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).



Hưng được giao quản lý, xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản phân phối cho các con bạc “cấp dưới”.



Trí còn giao cho Bùi Văn Nhẫn (sinh năm 1993, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phụ trách việc thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ.



Sau 5 tháng xác lập chuyên án điều tra, ngày 13.10, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt khám xét các địa điểm, bắt giữ 11 đối tượng chủ chốt trong đường dây này.



Công an thu giữ tiền mặt, 2 ôtô, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng.



