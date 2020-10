Chủ quán nướng bắt nữ khách quỳ xin lỗi lĩnh 12 tháng tù

Cho rằng hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bị hại, gây hoang mang dư luận, TAND TP Bắc Ninh đã tuyên án Nguyễn Văn Thiện, chủ quán nướng Hiền Thiện, 12 tháng tù.





Sáng 2-10, TAND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, chủ quán nướng Hiền Thiện, địa chỉ tại TP Bắc Ninh) 12 tháng tù và Lăng Văn Vân (SN 1993, nhân viên quán) 9 tháng tù cùng về tội "Làm nhục người khác".





Bị cáo Nguyễn Văn Thiện bị tuyên 12 tháng tù



Bản án sơ thẩm nhận định lời khai của bị cáo phù hợp với cáo trạng truy tố. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bị hại, gây hoang mang dư luận. Do đó, cần phải có biện pháp răn đe đối với các bị cáo để phòng ngừa chung.



Bị cáo Thiện là chủ mưu, người trực tiếp làm nhục chị H., còn Vân là người quay phát video trên mạng xã hội, có vai trò giúp sức. Do đó, Thiện phải chịu mức án cao hơn.



Sáng cùng ngày, kết thúc phần tranh luận chuyển sang nghị án. Trước khi vào nghị án, các bị cáo nói lời sau cùng.



Đứng trước bục khai báo, Nguyễn Văn Thiện nói: "Bị cáo cúi đầu xin lỗi quý toà và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để có thể về với gia đình chăm sóc cha mẹ già".



Bị cáo Lăng Văn Vân nói: "Thời gian vừa qua, bị cáo vô cùng ăn năn, hối lỗi do nhận thức kém, thiếu hiểu biết nên gây ra hành vi phạm tội. Bị cáo mong quý toà cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình chị H.".

Theo Nguyễn Hưởng - Ngô Nhung (NLĐO)