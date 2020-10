Cầm rựa đuổi chém lún sọ bạn nhậu

Ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiếp nhận hồ sơ tố giác tội phạm, điều tra về đối tượng dùng rựa chém lún sọ bạn nhậu do mâu thuẫn.





Theo đó, rạng sáng 21-6, ông Hồ Bảo Xuyên (26 tuổi, trú thôn 8, xã Đức Tín, huyện Đức Linh, Bình Thuận) đến quán ăn của ông HVT (64 tuổi, tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh để mua đồ và gặp ông Mai Văn Tài (25 tuổi, trú cùng địa phương) đang ngồi nhậu cùng 3 người khác, trong đó có Nguyễn Văn Luyến (28 tuổi, trú thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh). Gặp ông Xuyên, ông Tài gọi vào uống bia cùng. Khi ngồi vào bàn, ông Luyến có nói khích với Xuyên một câu vu vơ, làm ông Xuyên bỏ qua nhà người quen gần đó.





Ảnh minh họa





Khoảng 5 phút sau, ông Xuyên quay lại quán nhậu, lấy cái muỗng kim loại dùng để múc ốc tại quán đánh một cái vào đầu Luyến. Lúc này, chủ quán nhậu đến giật lấy cái muỗng mang đi cất. Mực tức, ông Luyến chạy đến đống củi cạnh bàn nhậu lấy cây rựa rượt đuổi ông Xuyên chém nhiều nhát vào đầu và người ông Xuyên, trước khi được can ngăn.



Sau đó ông Xuyên được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) với nhiều vết thương ở đầu và trên người. Kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận, ông Xuyên bị vỡ lún sọ thái dương đỉnh phải, dập – xuất huyết não phải, chấn thương vùng mềm thái dương trái…với thương tích 41%.



Tại cơ quan công an, ông Luyến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đức Linh chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra về hành vi giết người đối với ông Nguyễn Văn Luyến.

Theo Hợp Phố (NLĐO)