Biểu dương 39 điển hình về phòng cháy chữa cháy

(GLO)- Chiều 01-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh tổ chức buổi lễ gặp mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC-CNCH qua các thời kỳ và biểu dương các đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống lực lượng PCCC-CNCH (4/10/1961-4/10/2020) và 19 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001-4/10/2020).

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Minh-Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cho hay: Được sự quan tâm của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh đã không ngừng được củng cố, phát triển và từng bước hiện đại. Đơn vị hiện có tổng quân số 147 cán bộ, chiến sĩ được bố trí ở 4 đội nghiệp vụ, 2 đội PCCC khu vực thị xã Ayun Pa và thị xã An Khê. Ngoài ra, Công an các huyện, thị xã, thành phố cũng bố trí 1-2 cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH hiện được trang bị 21 xe chữa cháy và xe chuyên dùng phục vụ công tác.

Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân PCCC. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trong 45 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH cũng phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông xây dựng 221 phóng sự, 660 tin, bài tuyên truyền; tổ chức 1.918 buổi hướng dẫn kiến thức PCCC cho 143.000 lượt người nghe; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC được 907 lớp cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng với hơn 64.000 lượt người tham gia; tổ chức kiểm tra hướng dẫn an toàn PCCC với 32.616 lượt cơ sở, kiến nghị, đề xuất sắc phục 121.000 sơ hở, thiếu sót về PCCC…

Tại buổi lễ, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã trao Giấy chứng nhận Điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC năm 2020 của Giám đốc Công an tỉnh cho 39 đơn vị là các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dịp này cũng có 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2017-2020 được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

VĂN NGỌC