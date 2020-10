Bắt thanh niên tàng trữ ma túy, lộ ra cả 'kho' súng đạn

Khi trinh sát ập vào kiểm tra, tại phòng ngủ nghi phạm tàng trữ 8 bịch nilông chứa ma túy và nhiều con nghiện đang tụ tập. Tiếp tục kiểm tra cảnh sát phát hiện thêm nhiều súng đạn và dụng cụ để sửa chữa súng.



Tang vật là số súng đạn cảnh sát thu giữ được tại nhà Trí.



Ngày 28-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang vừa bắt tạm giam Nguyễn Việt Trí (35 tuổi, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) để điều tra hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".



Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30 ngày 27-10, lực lượng trinh sát Công an TP Mỹ Tho bất ngờ kiểm tra nhà của anh Trí nằm sâu trong hẻm ở phường 8. Tại đây lực lượng cảnh sát phát hiện trong phòng vợ chồng Trí có 8 bịch nilông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá.



Tiếp tục kiểm tra chiếc tủ nhựa ngay cầu thang có nhiều loại súng như súng bút, súng có hình dáng giống súng rulô và đạn cùng nhiều dụng cụ dùng để sửa chữa tháo lắp súng.



Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà của Trí có nhiều con nghiện đang tụ tập.



Khẩu súng ngắn có hình dạng giống súng rulô được phát hiện tại nhà của Trí.

Đạn và nhiều dụng cụ sửa chữa súng.

Cảnh sát thu giữ nhiều loại đạn các loại tại nhà của Trí.



Tại cơ quan công an bước đầu Trí khai nhận số tinh thể màu trắng thu giữ tại nhà Trí là ma túy đá.



Hiện số súng đạn thu được tại nhà Trí đã được Công an TP Mỹ Tho bàn giao cho Phòng An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Tiền Giang đưa đi giám định để có hướng xử lý tiếp theo.

Theo HOÀI THƯƠNG (TTO)