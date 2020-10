Bắt quả tang cán bộ địa chính nhận hối lộ 20 triệu đồng

Nguyễn Chí Công, là cán bộ địa chính phường Mỹ Lâm đang nhận hối lộ số tiền 20 triệu đồng của ông H.V.M. để làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì bị bắt giữ.





Theo tin báo của quần chúng, khoảng 10h ngày 4/10/2020, tại tổ 9 phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang bắt quả tang Nguyễn Chí Công (SN 1984, trú tại tổ 5, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang), là cán bộ công chức địa chính phường Mỹ Lâm đang có hành vi đòi và nhận hối lộ số tiền 20 triệu đồng của ông H.V.M. để làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.





Nguyễn Chí Công (áo đen).



Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Chí Công và thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ việc. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng vụ án.



Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Chí Công đến phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tuyên Quang, điện thoại liên hệ: 069.2529.163 hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Trọng Chiến, điện thoại: 0915.656.895 để phối hợp tố giác, xử lý tội phạm.

Theo Lý Lan - Quang Vĩnh (cand)