Bắt "nữ quái" 15 lần đột nhập nhà dân trộm cắp ở Quảng Ngãi

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt "nữ quái" đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản, tổng cộng 15 lần.



Nguyễn Thị Kim Ngân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an



Sáng 6.10, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an phường Nghĩa Chánh vừa bàn giao Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi, trú xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) cho Công an TP.Quảng Ngãi tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản.



Theo hồ sơ vụ việc, thời gian qua, trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và các huyện lân cận xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.



Kẻ trộm thường lợi dụng ban ngày người dân không có ở nhà đã đột nhập vào lục soát lấy tài sản gồm tiền, điện thoại...



Sau nhiều ngày nhận được thông tin trình báo của người dân địa phương, Công an phường Nghĩa Chánh tổ chức xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.



Kèm với những chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Kim Ngân chính là kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm khiến người dân bức xúc.



Tại cơ quan công an, bước đầu Ngân khai nhận đã thực hiện hơn 15 vụ trộm tài sản ở TP.Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa.



Ngân từng hai lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản. Công an TP.Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng.



https://laodong.vn/phap-luat/bat-nu-quai-15-lan-dot-nhap-nha-dan-trom-cap-o-quang-ngai-842332.ldo

Theo HOÀN NHÂN (LĐO)