Bắt nữ nghi phạm chuyên đem vàng dỏm đến tiệm cầm đồ để lừa đảo

Công an quận Bình Tân, TP.HCM vạch trần thủ đoạn chuyên đem vàng dỏm đến tiệm cầm đồ để lừa đảo liên tỉnh của cặp đôi Dương Thị Bích Liên - Đặng Văn Quý.



Dương Thị Bích Liên và số vàng dỏm đem cầm.



Ngày 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Dương Thị Bích Liên (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời truy bắt đồng phạm Đặng Văn Quý (33 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đang bỏ trốn.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h15 ngày 17-10, Liên đến tiệm vàng Diễm Phúc trên đường An Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) gặp chủ tiệm vàng cầm sợi dây chuyền và vòng đeo tay giá 67 triệu đồng. Nghi ngờ vàng dỏm nên chủ tiệm giữ Liên, trình báo Công an phường An Lạc.



Nhận tin báo, Công an phường An Lạc đưa Liên về làm việc. Tại cơ quan công an, Liên khai nhận đã nhiều lần cùng Đặng Văn Quý đến tiệm vàng Diễm Phúc cầm vàng dỏm (đồ trang sức ngoài mạ vàng thật, bên trong lõi bằng bạc).



Cụ thể ngày 14-9, Quý mua một vòng đeo tay 5 chỉ vàng thật 9999 giá 26,5 triệu đồng rồi cùng Liên đến tiệm vàng Diễm Phúc cầm với giá 21 triệu đồng. Liên khai lần đầu cả hai cầm vàng thật chịu lỗ để quan sát và phát hiện tiệm có sơ hở trong việc kiểm tra vàng.



Ngày 16-9, Quý chở Liên đến tiệm vàng này, dừng xe cách khoảng 100m rồi cho Liên mang dây chuyền vàng dỏm vào cầm giá 43 triệu đồng trót lọt. Khoảng 1 tiếng sau, đến lượt Quý ghé tiệm vàng cầm chiếc lắc dỏm giá 43 triệu đồng.



Đến ngày 23-9, Quý tiếp tục cùng Liên thay phiên nhau mang 4 món đồ trang sức vàng dỏm đến cầm tại tiệm này với tổng số tiền 134 triệu đồng. Thấy "dễ ăn", ngày 17-10, cả hai lại đem vàng dỏm đến tiệm lừa đảo thì bị phát hiện, Liên bị bắt giữ, Quý bỏ trốn.



Theo cơ quan điều tra, riêng kết quả giám định sơ bộ 6 món đồ trang sức dỏm cầm trong hai ngày (16-9 và 23-9), cơ quan chức năng ước tính cả hai lừa đảo, thu lợi bất chính hơn 80 triệu đồng.



Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Liên cho biết không chỉ nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng Diễm Phúc mà còn cùng Quý lừa đảo với thủ đoạn tương tự ở tỉnh Tiền Giang.



Theo đó, khoảng tháng 4-2020, Quý nhờ Liên đem chiếc lắc vàng dỏm đến một tiệm vàng ở tỉnh Tiền Giang cầm với giá 40 triệu đồng. Sau đó, Quý tiếp tục nhờ Liên đếm tiệm vàng này cầm vàng với thủ đoạn cũ thì bị chủ tiệm phát hiện, trình báo công an.



Trong vụ án lừa đảo ở tỉnh Tiền Giang, Liên được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại trong quá trình điều tra. Tuy nhiên sau đó Liên không ở nơi thường trú mà lên TP.HCM. Đầu tháng 9-2020, Liên gặp lại Quý và cả hai hợp tác đi lừa đảo tiệm vàng Diễm Phúc.



Hiện Công an quận Bình Tân đang mở rộng điều tra. Liên quan vụ án, những ai là nạn nhân của Dương Thị Bích Liên và Đặng Văn Quý xin liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân (gặp điều tra viên Phạm Văn Thái, số điện thoại 0283.7560136) cung cấp thông tin.

Theo SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI (TTO)