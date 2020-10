Bắt giữ kẻ cướp 2,1 tỉ đồng ở phòng giao dịch Techcombank tại Tân Phú

Chỉ sau 150 phút kể từ khi vụ án xảy ra, lực lượng Công an TP HCM đã bắt giữ người phụ nữ cướp tiền ở phòng giao dịch Techcombank tại quận Tân Phú.





Chiều 10-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ người phụ nữ gây ra vụ cướp 2,1 tỉ đồng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, một người phụ nữ (sau này xác định tên P.T.T) đội nón lưỡi trai, mang kính đen, khẩu trang che kín mặt, bước xuống từ chiếc taxi đậu đối diện phòng giao dịch Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký. Bà ta yêu cầu tài xế taxi dừng chờ rồi tiến vào bên trong phòng giao dịch.



Bị bảo vệ phòng giao địch chặn lại do đã hết giờ làm việc và bảo đầu giờ chiều quay lại, người phụ nữ nói vào bên trong lấy đồ rồi sẽ ra liền.



Khi vào bên trong, người phụ nữ đặt túi xách xuống bàn, hô to có bom, đe dọa phát hỏa, yêu cầu nhân viên phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi xách của bà ta (khoảng 2,1 tỷ đồng) và nhanh chóng lên taxi chờ sẵn tẩu thoát.



Hiện trường vụ cướp Techcombank



Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP phối hợp với Công an quận Tân Phú triển khai các biện pháp khẩn trương truy xét đối tượng.



Sau một thời gian ngắn triển khai lực lượng và các biện pháp truy xét đối tượng gây án, khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng cùng tang vật và tài sản vừa cướp được ở Phòng Giao dịch Trương Vĩnh Ký.



Công an TP đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này để xử lý theo đúng quy định.



Xác nhận vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch trên đường Trương Vĩnh Ký, lãnh đạo Techcombank cho biết các nhân viên ngân hàng đã bình tĩnh thực hiện theo đúng các quy tắc nghiệp vụ an ninh đã được đào tạo, bảo toàn tính mạng con người và tài sản của khách hàng.



Trong thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan truyền thông, lãnh đạo Techcombank nêu rõ: "Techcombank thường xuyên thực hiện việc truyền thông và hướng dẫn nghiệp vụ đối với chi nhánh để ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống cướp. Các hoạt động tuần tra an ninh cũng được tiến hành liên tục, đồng thời, ngân hàng tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ nhằm sẵn sàng phối hợp với các đơn vị kinh doanh trong trường hợp tại đơn vị kinh doanh xảy ra sự cố. Cùng với đó, Techcombank liên tục tổ chức rà soát, đảm bảo các hệ thống báo động bàn quầy để hỗ trợ cán bộ, nhân viên chủ động ứng phó và kịp thời được hỗ trợ trong tình huống có rủi ro xảy ra".



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)