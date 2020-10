Bắt 2 người cắt hàng trăm mét dây điện chiếu sáng sân bay Cát Bi đem bán phế liệu

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá, bắt nhóm nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cắt dây diện chiếu sáng trong sân bay Cát Bi, đe dọa nghiêm trọng tới an toàn bay.

Ngày 17-10, Công an TP Hải Phòng thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ cắt dây điện chiếu sáng tại sân bay Cát Bi thời gian gần đây.

Công an thành phố cũng đã tổ chức buổi lễ khen thưởng, động viên lực lượng đánh án gồm cán bộ chiến sĩ của Phòng cảnh sát hình sự, Công an quận Dương Kinh, Hải An, Lê Chân.

Trước đó, liên tiếp trong các ngày 5, 6 và 10-10, tại khu vực đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (thuộc địa bàn tổ 6, phường Tràng Cát, quận Hải An) xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập, cắt đi khoảng 210m dây cáp, 141m dây tiếp địa, gây ảnh hưởng đến an toàn bay và hoạt động bình thường của sân bay Cát Bi.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, thiếu tướng Vũ Thanh Chương - giám đốc Công an TP Hải Phòng - đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an các địa phương liên quan, trong đó chủ công là Phòng cảnh sát hình sự và Công an các quận Dương Kinh, Hải An, Lê Chân khẩn trương xác minh, khoanh vùng các nghi phạm gây ra các vụ cắt trộm dây điện nêu trên.

Ngày 11-10, đơn vị chức năng Công an TP Hải Phòng khoanh vùng và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Vượng (28 tuổi, quê huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Lò Văn Thủy (27 tuổi, quê huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Cả Vượng và Thủy đều nghiện ma túy và từ địa phương khác đến sống lang thang, tìm sơ hở để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Bước đầu, Vượng và Thủy đã khai nhận trong các ngày 5, 6 và 10-10 vừa qua đã chuẩn bị đèn pin, dao, kìm cắt điện đến sân bay Cát Bi, dùng kìm cắt dây điện của hệ thống đèn báo tín hiệu đường cất hạ cánh của sân bay.

Sau đó, Vượng và Thủy cắt ngắn các đoạn dây điện để cho vào bao tải rồi mang đến bán cho Đào Thị Minh (33 tuổi, trú tại xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy), là chủ cửa hàng thu mua phế liệu, để lấy tiền mua ma túy về sử dụng.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số dây điện lõi đồng nói trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.