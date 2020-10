2 nguyên phó tổng giám đốc BIDV bị đề nghị tuyên phạt từ 6-7 năm tù

Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 2 bị cáo nguyên phó tổng giám đốc BIDV là Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng đều bị VKSND TP Hà Nội đề nghị từ 6-7 năm tù.

Sáng 26-10, phiên xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã kết thúc phần xét hỏi. Trước khi vào phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội nêu quan điểm xử lý, đồng thời đề nghị mức án đối với 12 bị cáo trong vụ án này.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

VKSND cáo buộc giai đoạn 2008-2016, ông Trần Bắc Hà lợi dụng chức vụ Chủ tịch BIDV, lấy danh nghĩa ngân hàng để cho 2 công ty "sân sau" vay vốn dù các doanh nghiệp này không đủ điều kiện cấp tín dụng.

VKSND xác định ông Hà đã chỉ đạo cấp dưới cho Công ty Bình Hà vay hơn 3.100 tỉ đồng. Tổng dư nợ của công ty này tại BIDV không có khả năng thu hồi là gần 800 tỉ đồng.

Đối với Công ty Trung Dũng, theo quy định, tiền bán bò thu được phải chuyển về tài khoản của Công ty Bình Hà tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh để đối trừ công nợ. Tuy nhiên, Trần Duy Tùng (con trai ông Hà, đang bỏ trốn) và các bị can đã chiếm đoạt gần 150 tỉ đồng của BIDV. Tại thời điểm cơ quan tố tụng truy tố 12 bị can, các công ty Bình Hà và Trung Dũng đã dừng hoạt động do thua lỗ.

VKSND cáo buộc ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm chính dẫn đến thiệt hại cho BIDV. Trần Duy Tùng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Do ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại tạm giam nên cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra. Bị can Trần Duy Tùng bỏ trốn nên đang bị truy nã quốc tế.

Kiểm sát viên đánh giá hành vi của các bị cáo là sai quy chế của BIDV và vi phạm pháp luật; xâm phạm quyền quản lý kinh tế của Nhà nước hoặc quyền tài sản của người khác. Ngược lại, họ có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mong Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình.

Về dân sự, kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên Công ty Trung Dũng trả toàn bộ tiền vay BIDV; vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn phải trả số tiền chiếm đoạt. Ngược lại, dư nợ thuộc Công ty Bình Hà thuộc trách nhiệm của ông Trần Bắc Hà nên tiếp tục kê biên tài sản của vị này và những người liên quan để xử lý.

Mức án VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên án với 12 bị cáo trong vụ án 1. Trần Lục Lang, nguyên phó tổng giám đốc BIDV: Từ 6 - 7 năm tù. 2. Đoàn Ánh Sáng, nguyên phó tổng giám đốc BIDV: Từ 6 - 7 năm tù. 3. Kiều Đình Hòa, nguyên giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh: Từ 4 - 5 năm tù. 4. Lê Thị Vân Anh, nguyên trưởng phòng thuộc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh: Từ 3 - 4 năm tù. 5. Ngô Duy Chính, nguyên giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành: Từ 7 - 8 năm tù. 6. Nguyễn Xuân Giáp, nguyên phó giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành: Từ 5 - 6 năm tù. 7. Phạm Hồng Quang, nguyên trưởng phòng thuộc BIDV Chi nhánh Hà Thành: Từ 4 - 5 năm tù. 8. Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ BIDV Chi nhánh Hà Thành: Từ 3 - 4 năm tù. Với 4 bị cáo bị truy tố phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" 9. Trần Anh Quang, cháu ông Trần Bắc Hà, nguyên tổng giám đốc Công ty Bình Hà: Từ 13 - 14 năm tù. 10. Đinh Văn Dũng, nguyên tổng giám đốc Công ty Bình Hà: Từ 12 - 13 năm tù. 11. Đoàn Hồng Dũng, nguyên giám đốc đốc Công ty Trung Dũng: Từ 18 - 19 năm tù. 12. Nguyễn Thị Thanh Sơn, vợ Đoàn Hồng Dũng, giám đốc Công ty Hà Nam: Từ 5 - 6 năm tù

Nguyễn Hưởng (NLĐO)