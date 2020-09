Vụ Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hoả táng: Bắt thêm 1 giám đốc

Quách Việt Cường (46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần BBI Thái Bình) bị cáo buộc liên quan đến băng nhóm Nguyễn Xuân Đường - Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hoả táng.



Vợ Đường Nhuệ tiếp tục bị khởi tố tội Cưỡng đoạt tài sản

Những kẻ chống lưng, những "bàn tay dưới gầm bàn"

Đường "Nhuệ" bị cáo buộc chủ mưu vụ ăn chặn tiền hoả táng ở Thái Bình. Ảnh: V.Dũng.



Ngày 21.9, Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xác nhận với Lao Động đã bắt Quách Việt Cường để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" với cáo buộc liên quan đến các cơ sở dịch vụ tang lễ tại Thái Bình.



Theo cảnh sát, Cường là thành viên Hiệp hội hoả táng Thái Bình. Bị can này làm các dịch vụ liên quan đến tang lễ ở thành phố Thái Bình từ nhiều năm nay.



Hiệp hội hoả táng Thái Bình do Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") lập ra để thâu tóm các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình. Đường "Nhuệ" buộc các cơ sở này phải nộp 500.000 đồng cho mỗi ca hoả táng.



Để yên ổn làm ăn, Cường không chỉ tham gia Hiệp hội, đồng thời trở thành một mắt xích trong đường dây ăn chặn tiền hoả táng do Đường "Nhuệ" cầm đầu.



Liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Thái Bình, ăn chặn tiền hoả táng, trước đó, từ ngày 22.4 - 30.7, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương (vợ của Đường "Nhuệ") cùng 3 người khác tội Cưỡng đoạt tài sản.



Sau khi Đường “Nhuệ” bị bắt giữ, nhiều cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình tố Đường “Nhuệ” thu 500.000 đồng mỗi trường hợp gia đình có người chết, đưa sang Nam Định để hỏa táng. Họ cho hay, muốn làm ăn yên ổn, đành phải thu thêm khoản tiền này của khách hàng.



Ông Trần Ngọc Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long (Nam Định) – chủ Đài hóa thân Thanh Bình cho biết, ông cũng đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Thái Bình. Ông mong muốn cơ quan chức năng làm rõ ngoài thu 500.000 đồng của các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình, nhiều người dân cho hay từ khi Nguyễn Xuân Đường nhúng tay vào dịch vụ này, họ phải nộp mức phí tổng cộng hơn 10 triệu đồng.



“Trong khi giá dịch vụ hỏa tang của chúng tôi bất di bất dịch chỉ 4,3 triệu đồng”, ông Giao cho hay.



https://laodong.vn/phap-luat/vu-duong-nhue-an-chan-tien-hoa-tang-bat-them-1-giam-doc-837937.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)