Liên quan đến vụ 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) bị bà Dương Thị Ngọc Anh (1979, chuyên viên Chi nhánh VPĐKĐĐ) tuồn ra ngoài cho bà Đào Thị Như Lệ (1979, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) “mượn”, để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, ngày 8-9, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho hay, bước đầu đã xác định nguyên nhân bà Lệ chiếm đoạt số sổ đỏ trên là do đối tượng “vỡ nợ” lên đến 500 tỷ đồng từ việc đầu tư bất động sản.



Cơ quan điều tra lấy lời khai của bà Lệ.



Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, toàn bộ số sổ đỏ “mượn” từ nữ chuyên viên Dương Thị Ngọc Anh, bà Lệ đều dùng để cầm cố, chiếm dụng trái phép. Ngay sau khi nhận được thông tin 22 sổ đỏ tại VPĐKĐĐ Q. Sơn Trà bị “biến mất”, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (CATP Đà Nẵng) phối hợp với CAQ Sơn Trà lập tức vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam các bị can có liên quan để làm rõ các hành vi vi phạm.



Cơ quan CA xác định, Dương Thị Ngọc Anh đã từng 2 lần tự ý mang 6 sổ đỏ của công dân nộp tại VPĐKĐĐ Q. Sơn Trà đưa cho bà Lệ “mượn” để sử dụng phi pháp. Do cả 2 lần đó bà Lệ đều mang sổ trả lại kịp thời nên đầu tháng 8-2020, Anh tiếp tục lấy 22 sổ đỏ của người dân tuồn ra ngoài cho Lệ mượn. Lần này, Lệ đã sử dụng sổ đỏ cầm cố, thế chấp cho 7 cá nhân, tổ chức trên địa bàn mà trong quá trình làm ăn kinh doanh trước đó Lệ đã vay mượn tiền. Tất cả những lần giao sổ đỏ, Lệ đều nói dối rằng đây là sổ các lô đất mà bản thân mình và người thân đã mua nhưng chưa ra công chứng sang tên với mục đích để chủ nợ đồng ý kéo dài thời gian trả số tiền mà Lệ đã vay trước đó.



Một trong số cá nhân “giao dịch” vay mượn với Lệ và được Lệ giao sổ đỏ mượn của bà Anh là ông Phạm Thanh (1967, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nắm giữ 7 sổ, bà Nguyễn Vũ Xuân A. giữ 5 sổ, bà Nguyễn Thị Minh P. giữ 2 sổ… Khi đến thời hạn cam kết trả lại sổ đỏ cho bà Anh để làm thủ tục cho công dân nhưng không thể lấy về do đã cầm cố, giao nộp cho chủ nợ, Lệ quyết định tránh mặt, lẩn trốn khỏi nơi cư trú để không bị bà Anh tìm gặp đòi lại.



Cơ quan điều tra lấy lời khai của bà Anh.



Đến ngày 27-8, sau khi khởi tố vụ án, mời Dương Thị Ngọc Anh lên làm việc, cơ quan CSĐT CATP đã yêu cầu các cá nhân, tổ chức đến làm việc và giao nộp số sổ đỏ bị Lệ chiếm dụng trái phép, tuy nhiên chỉ có 4 cá nhân, tổ chức tự nguyện giao nộp 4 sổ, vì vậy Cơ quan Công an đã thực hiện khám xét nơi ở của 4 cá nhân khác, thu giữ toàn bộ số sổ còn lại. Đến ngày 28-8, CQĐT tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, vận động Lệ từ Quảng Nam ra Đà Nẵng đầu thú, đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự.



Tiếp tục củng cố toàn bộ hồ sơ, chứng cứ, ngày 3-9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Anh và bà Lệ để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó bà Lệ là đồng phạm với bà Anh về hành vi nói trên.



Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng CS Kinh tế CATP Đà Nẵng cho hay, quá trình điều tra ban đầu xác định Lệ đã vay tổng số tiền lên đến hơn 500 tỷ đồng tại một số ngân hàng để đầu tư bất động sản, chủ yếu tập trung ở thời điểm giá đất tại Đà Nẵng tăng mạnh, đạt đỉnh vào cuối năm 2018, đầu năm 2019. Tuy nhiên, không lâu sau đó giá đất tụt giảm 30-35% và do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên bà Lệ đã rao bán nhằm “cắt lỗ” nhưng không có người mua. Trước bờ vực “vỡ nợ”, bà Lệ đi vay nóng bên ngoài hơn 500 tỷ đồng với lãi suất cao từ 5-30% để “cầm cự”, xong càng cầm cự càng tuột dốc dẫn đến mất khả năng thanh toán. Nợ chồng nợ, bà Lệ tìm đủ mọi cách để trả lãi, trong đó có việc “mượn” 22 sổ đỏ từ bà Anh sau đó chiếm đoạt để cầm cố, giao nộp cho chủ nợ làm tin.



Chân dung bà Lệ



Quá trình điều tra, Công an TP phát hiện ông Phạm Thanh cho Lệ vay 72 tỷ đồng, trong đó thu lãi trước hơn 3 tỷ đồng. Do mất khả năng chi trả tiền cho ông Thanh nên khi “mượn” sổ đỏ từ Anh, Lệ đã mang 7 sổ đưa cho ông Thanh nhằm xin gia hạn thời gian trả nợ. Ngày 8-8, ông Thanh gọi điện yêu cầu bà Lệ đến nhà và buộc viết giấy vay nợ từ 72 tỷ đồng lên 122 tỷ, đồng thời viết khống giấy nhận cọc 50 tỷ đồng để bán một số bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng cho ông Thanh. Tối 4-9, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Thanh để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.



Ngoài điều tra các hành vi vi phạm pháp luật của bà Lệ, ông Thanh, hiện cơ quan CA cũng đang đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích của bà Dương Thị Ngọc Anh khi đưa hàng chục sổ đỏ của công dân cho Lệ mượn và điều tra hành vi cho vay lãi nặng cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác của những cá nhân có liên quan.

Theo CÔNG HẠNH (cadn)