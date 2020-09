Vây bắt vụ vận chuyển ma túy lớn trên Quốc lộ 1A

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an vừa bắt một vụ vận chuyển ma túy lớn.



Lực lượng công an chặn xe bắt ma túy trên Quốc lộ 1A qua địa bàn Hà Tĩnh trưa 9.4. Ảnh: CA.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 10h45 sáng 4.9, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng đi trên một ôtô biển kiểm soát tỉnh Nghệ An lưu thông trên Quốc lộ 1A khi đến Đèo Con (thuộc xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Khi các đối tượng bất chấp hiệu lệnh, cố tình tăng ga bỏ chạy thì các chiến sỹ công an lập tức chặn xe, ập vào vây bắt, khống chế. Quá trình bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an đã nổ súng chỉ thiên để trấn áp.



Khống chế, bắt giữ các đối tượng. Ảnh: CA.

Thu giữ tang vật ma túy. Ảnh: CA.

Thông tin ban đầu, tang vật thu giữ được là 21kg ma túy đá, 18 bánh hêrôin, 3kg ma túy loại ketamine. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ được súng, đạn của nhóm đối tượng vận chuyển ma túy đó.

TRẦN TUẤN (LĐO)