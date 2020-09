Vật lộn với đối tượng tàng trữ ma túy, 1 thiếu úy công an bị thương

Trong quá trình vật lộn để bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, một thiếu úy đã bị thương, phải nhập viện điều trị.

Ngày 16-9, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã đến Bệnh viện 30/4 Bộ Công an tại TP H.C.M. thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng (Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đại tá Hồ Văn Mười thăm hỏi, động viên thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng

Trước đó, trưa 14-9, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an huyện Đắk Song đã tổ chức bắt quả tang Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992, ngụ xã Đăk Mol, huyện Đắk Song) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong khi truy đuổi, vật lộn để bắt giữ đối tượng Vũ, thiếu úy Hùng đã bị đứt dây chằng chéo gối.

Đại tá Hồ Văn Mười đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của thiếu úy Hùng và lực lượng Công an huyện Đắk Song. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện Đắk Song khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trong vụ án.

Cao Nguyên (NLĐO)