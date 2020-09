Từ vụ mất hàng loạt sổ đỏ ở Đà Nẵng: Đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 3 người

Sáng 8-9, liên quan vụ mất hàng loạt sổ đỏ tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết quá trình điều tra, đến nay đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 3 người.



Đà Nẵng: Chuyên viên phòng đăng ký đất đai mang 19 sổ đỏ của dân đi cho mượn

Lỗ hổng cần bịt ngay

Cơ quan công an làm việc với Đào Thị Như Lệ - Ảnh: A.B.



Theo đó, liên quan vụ việc này, cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Ngày 3-9, cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Thị Ngọc Anh - chuyên viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà và bà Đào Thị Như Lệ (đồng phạm với bà Anh). Các quyết định đã được viện KSND cùng cấp phê chuẩn.



Bà Dương Thị Ngọc Anh bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra - Ảnh: A.B.



Trong quá trình điều tra, chiều 4-9, cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Thanh (giám đốc một doanh nghiệp tại Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Đào Thị Như Lệ.



Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Thanh - Ảnh: Đ.C.



Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý đối với Đào Thị Như Lệ về một hành vi khác; tiếp tục điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác của những người liên quan...



Theo thông tin ban đầu, bà Dương Thị Ngọc Anh đã từng tự ý lấy 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân để đưa cho bà Đào Thị Như Lệ sử dụng trái phép. Sau đó, bà Lệ đã mang trả lại các giấy chứng nhận này.



Tiếp đó, vào tháng 8-2020, bà Ngọc Anh tiếp tục lấy 19 sổ đỏ của người dân đang để tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sơn Trà đưa cho bà Lệ "mượn". Lệ sử dụng 19 sổ này và nói dối là sổ các lô đất của mình hoặc người thân đã mua nhưng chưa ra công chứng sang tên để kéo dài thời gian trả nợ đối với 7 cá nhân, tổ chức mà bà này đã có các khoản vay trước đó.



Sự việc bị phát hiện khi quá thời hạn, Lệ không lấy lại được số sổ trên để trả lại cho bà Anh nên đã trốn tránh. Bà Anh tìm cách liên lạc, gặp để đòi lại sổ không được.



Cơ quan công an đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Dương Thị Ngọc Anh. Tiếp đó, được sự vận động, Lệ cũng từ Quảng Nam về đầu thú.



Bước đầu Lệ khai nhận đã vay khoảng 500 tỉ đồng tại một số ngân hàng để đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, giá đất bị giảm mạnh và bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên gần như đóng băng. Lệ đi vay ở bên ngoài khoảng 500 tỉ đồng với lãi suất từ 5-30% để trả nợ ngân hàng cùng các khoản vay khác và mất khả năng thanh toán.

Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)