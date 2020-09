Truy tố lãnh đạo Công ty Sao Vàng lừa khách hàng hơn 220 tỉ đồng

Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Phạm Thu Hà (37 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Theo cáo trạng, Công ty CP tư vấn đầu tư Sao Vàng (Công ty Sao Vàng, trụ sở tại TP.Vũng Tàu) được thành lập với mục đích kinh doanh nữ trang và làm đại lý (môi giới) cho các sàn chứng khoán. Công ty này do bà Huỳnh Thị Ngân Trang làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Phạm Thu Hà là phó tổng giám đốc kiêm thủ quỹ. Trang và Hà chủ trì mời gọi nhiều người tham gia gửi tiền vào Công ty Sao Vàng theo hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư với mức lợi nhuận cao (khoảng 22 - 30%/năm, tùy theo gói sản phẩm). Trang, Hà cùng cổ đông đã họp và thành lập nhiều chi nhánh tại Nghệ An, TP.HCM, TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu). Các chi nhánh này thực chất chỉ là điểm trung gian để ký hợp đồng hợp tác đầu tư, thu tiền của khách hàng, chi tiền gốc và lợi nhuận cho khách hàng.



Từ năm 2010 - 2016, Hà có vai trò giúp sức tích cực cho Trang bằng việc lập khống các hồ sơ chuyển nhượng góp vốn, chứng từ góp vốn nhằm hợp thức hóa về mặt pháp lý cho Công ty Sao Vàng và các công ty thành viên của công ty này, để khách hàng tin tưởng mà chuyển tiền đầu tư. Cụ thể, năm 2015 - 2016 Hà giúp Trang trực tiếp ký 77 hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng đáo hạn với 67 khách hàng để họ tin tưởng chuyển tiền vào Công ty Sao Vàng và bị chiếm đoạt gần 24 tỉ đồng.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Thị Ngân Trang (đã bị khởi tố, nhưng khi được tại ngoại do nuôi con nhỏ, thì bỏ trốn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, Trang đã lừa đảo, chiếm đoạt của 433 khách hàng với tổng số tiền hơn 220 tỉ đồng.

