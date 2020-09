Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 bịt mặt đột nhập tiệm vàng trộm cắp

Công an H.Nông Cống (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự một học sinh đang học lớp 9, ngụ xã Minh Khôi (H.Nông Cống, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Hình ảnh nghi phạm bịt mặt đang trộm tiền, vàng của tiệm vàng - ẢNH CẮT TỪ CLIP



Ngày 21.9, ông Lê Sỹ Lam, Chủ tịch UBND xã Minh Khôi (H.Nông Cống), xác nhận thông tin trên và cho biết, nghi phạm bị chủ tiệm vàng phát hiện, truy đuổi và bắt giữ bàn giao cho cơ quan công an.



Theo ông Lam, khoảng 19 giờ ngày 20.9, khi gia đình chủ tiệm vàng Kim Long (ở thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi) đang ngồi ăn cơm ở gian nhà phía sau (gian nhà phía trước làm tiệm vàng - phóng viên) thì có kẻ gian đột nhập vào trộm cắp tiền, vàng.



Lợi dụng gia đình chủ tiệm vàng đang ăn cơm ở gian nhà phía sau tiệm vàng, nghi phạm đã đột nhập vào trộm cắp tài sản -Ảnh cắt từ clip được ghi lại từ camera an ninh của tiệm vàng



Hình ảnh từ camera an ninh của gia đình chủ tiệm vàng cho thấy, nghi phạm bịt mặt, đeo bao tay. Từ phía ngoài, nghi phạm bò men theo tủ chứa vàng, mở khóa các ngăn tủ rồi lấy đi nhiều tiền và vàng.



Khi nghi phạm đang thực hiện hành vi phạm tội, thì một người trong gia đình chủ tiệm vàng từ trong bếp đi ra phát hiện, nên hô hoán mọi người đuổi bắt. Người trong gia đình chủ tiệm vàng đã truy đuổi khoảng hơn 100 m thì bắt được nghi phạm, và sau đó bàn giao cho cơ quan công an.



Cũng theo gia đình chủ tiệm vàng, tuy số lượng tiền vàng bị trộm chưa được thống kê cụ thể, nhưng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.



Ông Lê Sỹ Lam, Chủ tịch UBND xã Minh Khôi, cho biết thêm, nghi phạm đang là học sinh lớp 9, ngụ xã Minh Khôi, nhưng đang theo học tại xã Minh Nghĩa (H.Nông Cống).

Một lãnh đạo Công an H.Nông Cống cho biết, vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp bất cứ thông tin gì. Vị lãnh đạo này cũng cho biết khi nào có kết luận điều tra sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí.

Theo MINH HẢI (thanhnien)