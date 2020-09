Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, tại km57+800 quốc lộ 8A, địa bàn thôn An Sú, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, lực lượng Công an xã Sơn Kim 1 phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa phát hiện, bắt giữ mô tô 38H4-5494, do Nguyễn Thị Sen (41 tuổi, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) điều khiển đang vận chuyển 15 cá thể rùa sống, cân nặng khoảng 12kg không có giấy tờ (ảnh).



Bắt giữ 45 cá thể dúi vận chuyển trên xe khách

Phát hiện vụ vận chuyển 15 cá thể rùa



Tại Công an huyện Hương Sơn, bước đầu Nguyễn Thị Sen khai nhận toàn bộ số cá thể rùa nói trên là do Sen mua của một người dân ở khu vực xã Sơn Kim 1 để vận chuyển về địa bàn TP Hà Tĩnh tiêu thụ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.



Trước đó, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ ô tô 38B-015.38, do Nguyễn Hữu Duẫn (26 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 8A (địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1) từ hướng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Tây Sơn, đang vận chuyển 45 cá thể động vật dúi vẫn còn sống, với trọng lượng khoảng 45kg nhưng không có hồ sơ chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo DƯƠNG QUANG (SGGPO)