Phá nhiều đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh

Khởi tố nhiều bị can Ngày 1.9, Cơ quan ANĐT Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Vũ Bảo (33 tuổi, ngụ H.Bến Cầu), Võ Quang Luân (33 tuổi), Nguyễn Văn An (35 tuổi, cùng ngụ TX.Trảng Bàng) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tối 31.7, tại khu vực mốc phụ 173/3 (thuộc xã Phước Bình), Đồn biên phòng Phước Chỉ (TX.Trảng Bàng) phát hiện Bảo, Luân và An tổ chức đưa 1 người Nigeria nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam với tiền công là 9,3 triệu đồng. Qua điều tra, 3 bị can này khai nhận còn tổ chức đưa 2 người nước ngoài khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 5,5 triệu đồng/người. Ngày 9.7 - 5.8, Cơ quan ANĐT Công an Tây Ninh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Vĩ Khang (19 tuổi), Nguyễn Văn Phú (19 tuổi), Trần Hoài Phong (22 tuổi), Nguyễn Minh Tới (30 tuổi), Trịnh Minh Lý (38 tuổi, cùng ngụ H.Bến Cầu) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Các bị can đã đưa 4 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia.