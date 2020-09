Phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM, thu 47kg ma túy

Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ với số lượng lớn, thu giữ hơn 47kg ma túy các loại.



Đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy qua biên giới lãnh án

Bắt 4 đối tượng cùng số tang vật ma túy "khủng" ở Nghệ An

Số ma túy công an thu giữ - Ảnh: C.A.



Ngày 9-9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM thông tin đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ với số lượng lớn.



Theo đó, ngày 2-9, PC04 phối hợp C04 tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của ba người gồm Bùi Thị Kiều Loan (35 tuổi), Nguyễn Hoàng Tú (36 tuổi), Phạm Đình Nhân (43 tuổi) ở quận Gò Vấp.



Cơ quan công an thu giữ hơn 47kg ma túy các loại, trong đó có gần 30kg ma túy đá, 9,2kg ketamin, 20.000 viên thuốc lắc và 5,27kg heroin.



Số ma túy công an thu giữ - Ảnh: C.A.



Theo PC04, đây là một đường dây ma túy khép kín mới được thành lập vào giữa tháng 7-2020, tổ chức mua bán vận chuyển trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Số ma túy được ngụy trang trong các thùng cáctông đựng trái cây để qua mắt lực lượng chức năng.

Theo NGỌC KHẢI (TTO)