Phá đường dây đưa người sang Trung Quốc trái phép

Trong lúc các đối tượng đang tổ chức cho 16 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an Cao Bằng bắt quả tang.





Chiều 9-9, tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết hai đơn vị này vừa tổ chức phối hợp, phá đường dây tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.



Theo đó, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình di biến động của các đối tượng, vào hồi 22 giờ ngày 5-9, tại địa bàn thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt quả tang 16 người (5 nữ và 11 nam) thuộc các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, đi trên xe ôtô khách mang BKS: 11B-00433 đang trên đường vào khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng để trốn sang Trung Quốc.





Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tang - Ảnh T.M.



Quá trình xét hỏi nhanh, lực lượng chức năng biết được trong số 16 người trên, có 6 người do đối tượng Phạm Đình Thịnh (SN 1990, trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là người tổ chức dẫn đường; 4 người do đối tượng Trần Văn An (ngụ ở tỉnh Thanh Hóa) tổ chức dẫn đường và 6 người còn lại đã liên hệ với nhà xe để tìm đường sang Trung Quốc bất hợp pháp.



Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ thêm 2 đối tượng: Nguyễn Thị Mỹ Xoan (SN 1998), ở xã Kỳ Tiến và Nguyễn Thị Hường (SN 1988) trú tại xã Kỳ Phú, cả hai cùng ngụ tại huyện Kỳ Anh, về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.



Lực lượng chức năng lấy lời khai của Nguyễn Thị Mỹ Xoan...

… và Nguyễn Thị Hường là hai đối tượng cầm đầu đường dây - Ảnh T.M.



Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo BẢO ANH (NLĐO)