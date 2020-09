Phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ: Vì sao nữ trợ thủ 9x xinh đẹp được trả lương 50 triệu/tuần?

Lê Hồng Nhung trình độ học vấn 12/12 nhưng là trợ thủ đắc lực cho nhóm cầm đầu đường dây đánh bạc. Nhung là người điều hành, quản lý trung tâm như đại lý cấp 1.



Bắt trùm đường dây đánh bạc 1.000 tỉ đồng

Lê Hồng Nhung - Ảnh: CAND.



Theo thông tin trên báo Người Lao Động, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02 - bộ Công an), cho biết Cục đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới 1.000 tỷ đồng.



Theo đó, các đối tượng cầm đầu trong đường dây này gồm: Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Tử Việt Anh (cùng SN 1980 trú tại Hà Nội) đã thuê Lê Hồng Nhung (SN 1994) từ Hà Nội vào TP HCM làm quản lý, điều hành tư vấn, trả lương với số tiền 50 triệu đồng/1 tuần. Dưới Nhung còn có nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn… và các nhân viên khác được trả với mức lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.



"Nhung trình độ học vấn 12/12 nhưng là trợ thủ đắc lực cho nhóm cầm đầu. Nhung là người điều hành, quản lý trung tâm như đại lý cấp 1 trong đường dây đánh bạc này. Ngoài ra, Nhung còn quản lý dòng tiền, ăn chia… nếu con bạc thắng, đại lý do Nhung quản lý sẽ trả cho con bạc" - báo Người Lao Động dẫn nguồn tin cho biết.



Đáng chú ý, để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc đánh bạc nhóm đối tượng còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm, chia theo ca… Theo các trinh sát, các con bạc gồm nhiều thành phần từ sinh viên, lao động, cán bộ nhân viên văn phòng…Báo Công an Nhân dân thông tin thêm, ngoài ra, dưới Nhung còn có Đặng Thu Thảo với vai trò nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn…và các nhân viên khác là Hoa, Trang, Quỳnh Anh, Tùng được trả với mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng/Tháng.



Trước đó, theo Thanh Niên, từ đầu tháng 9, C02 tổ chức điều tra, xác minh về đường dây đánh bạc qua các website trung gian như: daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com...



Sơ bộ xác định, từ đầu năm 2020 Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân và Nguyễn Tử Việt Anh đã góp “cổ phần” mỗi người 300 triệu đồng rồi thuê người lập, quản trị và vận hành các website trung gian để thực hiện hành vi đánh bạc qua các trang mạng cá cược ở nước ngoài, như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu...



Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm này đã mở “văn phòng đại diện” ở TP.HCM và thuê người làm nhân viên chăm sóc khách hàng, hướng dẫn con bạc cách thức nạp tiền qua các website trung gian để đánh bạc.



Theo C02, đường dây đánh bạc nói trên bắt đầu hoạt động từ khoảng tháng 2/2019, đến khi bị triệt phá đã có khoảng 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.



https://danviet.vn/pha-duong-day-danh-bac-1000-ty-vi-sao-nu-tro-thu-9x-xinh-dep-duoc-tra-luong-50-trieu-tuan-20200924220919624.htm

Theo P.V (tổng hợp/Dân Việt)