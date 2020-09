Ông lão khởi kiện, đòi công ty xổ số bồi thường 40 tỉ đồng

Ông Nguyễn Văn N. (67 tuổi, ở Hà Nội) cho rằng Công ty Xổ số điện toán Vietlott vi phạm bản quyền nên khởi kiện ra toà phân xử, đòi bồi thường.



Ông N (đứng, áo xanh) khởi kiện công ty xổ số xâm phạm bản quyền. Ảnh: V.Dũng.





Ngày 21.9, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ giữa ông Nguyễn Văn N. và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).



Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn N. Ban đầu, ông N. đề nghị phiên phúc thẩm huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do TAND Hà Nội tuyên vào tháng 10.2019.



Tuy nhiên, sau đó, ông N. thay đổi nội dung kháng cáo, yêu cầu sửa bản án sơ thẩm và tăng mức bồi thường từ 30 tỉ đồng lên 40 tỉ đồng, kèm theo lãi suất.



Theo toà phúc thẩm, ngày 30.6.2008, ông N. được Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tác phẩm "Phương án in và phát hành xổ số sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí in vé xổ số" kèm theo nhiều bản vẽ minh họa, trong đó có bản vẽ hai chiếc vé xổ số mở.



Ngày 2.7.2008, ông N. mang bản quyền xổ số đến Bộ Tài chính để mời hợp tác nhằm cứu vãn xổ số truyền thống nhưng không có kết quả. Trong các năm 2015, 2016, ông N. phát hiện Công ty Vietlott đã phát hành vé xổ số điện toán có những điểm trùng khớp với vé số ông sáng chế.



Ông N. gửi thông báo, nhưng công ty không hồi đáp. Năm 2018, ông N. đã khởi kiện ra tòa án buộc công ty tạm dừng hoạt động kinh doanh; xin lỗi công khai trên phương tiện truyền thông và trả thù lao theo luật định là 30 tỉ đồng (3% lợi nhuận công ty).



Ông N. trình bày: Phía Công ty xổ số đã "xuyên tạc đứa con tinh thần". Từ năm 2008, ông đã đi đầu trong công nghệ số. Trong đó có các chi tiết mã đại lý; kiểm soát vé lưu lại trong ngày trên vé cũ mỗi chiếc chỉ tham gia 1 lần dự thưởng, trong khi của tôi có nhiều số, đột phá của tôi nữa là đưa xổ số lên mạng.



Đại diện Vietlott cho hay: Công ty thành lập 2011. Trên thế giới có nhiều hình thức xổ số: Giấy, điện toán - áp dụng công nghệ quản lý hoạt động, tạo điều kiện cho người chơi lựa chọn số. Hình thức xổ số điện toán có từ năm 1980 chứ không phải bây giờ. Vietlott có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài (Mỹ), trong đó có các phần mềm quản lý.



Nghe trình bày từ đại diện Vietlott và ông N., Hội đồng xét xử thấy, các bên không cung cấp thêm chứng cứ, tài liệu mới. Do đó, không chấp nhận đơn kháng cáo của ông N. và giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.



Theo bản án sơ thẩm, 2 vé số có nhiều điểm khác biệt về tên gọi, nội dung. Vé số của ông N. có 2 phần là phần cuống vé giữ lại và phần vé số giao cho người mua. Trong khi đó, công ty chỉ có phần vé số giao cho người mua, cuống vé giữ lại được lưu trong hệ thống máy tính.



Vé số của ông N. không có hàng ô để người mua tự chọn cặp số. Vé số của công ty thì có các loại xổ số điện toán khác nhau, người mua có thể chọn số cổ định hoặc có thể yêu cầu hệ thống máy tính tự chọn.



Mặt khác, vé số của ông N. mặt sau không in gì còn mẫu vé của công ty có in nội dung những điều cần biết. Bản án sơ thẩm nhận định, hai mẫu vé số không trùng khớp nhau.



Vé số của công ty được thiết kế theo đúng quy định tại Thông tư 136/2013/TT-BTC ngày 3.10.2013 được thay thế bằng Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17.6.2019 của Bộ Tài chính. Vì vậy, tòa án không chấp nhận đơn khởi kiện của ông N.

