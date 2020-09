Nhóm bị cáo Trung Quốc giết đồng hương tại Nha Trang lãnh án

Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), 4 người đàn ông Trung Quốc đã đánh, đâm chết 1 đồng hương.



3 bị cáo người Trung Quốc tại phiên xử ngày 18-9 - Ảnh: DUY THANH





Chiều 18-9, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt các bị cáo người Trung Quốc gồm Zhao Jun (34 tuổi): 15 năm tù, Liu Lixu (23 tuổi) và Zhang Bo (32 tuổi) mỗi người 14 năm tù cùng về tội "giết người".



Riêng Zhao Jun còn bị phạt 20 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", nên tổng hợp hình phạt 2 tội mà bị cáo này phải nhận là 30 năm tù.



Trong vụ án này còn có bị can Tian YouLian. Tuy nhiên, bị can này đã treo cổ tự vẫn khi đang bị tạm giam nên tháng 7-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đình chỉ điều tra đối với bị can này.



Theo nội dung phiên tòa, tối 5-7-2019, anh Tan Xueke (25 tuổi) cùng hai người bạn đều có quốc tịch Trung Quốc hát karaoke tại 1 trung tâm thương mại ở trung tâm TP Nha Trang. Một người bạn của Tan đã gọi Zhao Jun, Tian YouLian và hai người Trung Quốc khác đến cùng hát.



Sau một hồi cùng hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn, Zhao Jun dùng tay đánh vào mặt, còn Tian YouLian dùng cốc thủy tinh đánh vào đầu Tan Xueke gây thương tích. Đánh xong, nhóm của Zhao Jun bỏ đi.



Tan Xueke sau khi đi viện băng bó vết thương thì gọi điện thoại cho Zhao Jun thách quay về nơi hát karaoke để đánh nhau.



Khoảng 21h30 tối 5-7-2019, nhóm của Zhao Jun quay lại đánh Tan Xueke trọng thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó. Cụ thể là Zhao Jun đã dùng cốc thủy tinh, tay, chân đánh Tan Xueke; Tian YouLian dùng dao đâm nhiều nhát vào người Tan và gây thương tích cho 1 người bạn đi cùng Tan; Liu Lixu và Zhang Bo cũng tham gia đánh đập Tan.



Cơ quan điều tra phát hiện trên người và nơi ở của Zhao Jun nhiều loại ma túy, cần sa nên khởi tố thêm tội danh đối với bị can này.

Theo DUY THANH (TTO)