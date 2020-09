Mâu thuẫn trong lúc ăn uống, 3 người bị chém thương vong

Bị nhóm thanh niên đuổi đánh ở một quán ăn tại quận Bình Tân (TP.HCM), anh P. bỏ chạy đến một bãi xe ở quận 12 thì bị chém trọng thương, sau đó tử vong, hai người khác cũng bị nhóm trên gây thương tích.



Mâu thuẫn nhỏ đã rút súng đòi "bắn vỡ sọ": Quá coi thường pháp luật

Hải Dương: Đâm chết em rể chỉ vì mâu thuẫn lời nói

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường khu vực phía trước quán ăn - Ảnh: X.Đ.



Ngày 20-9, Công an quận 12 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, truy xét vụ án mạng trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, hơn 0h sáng 20-9, anh P. (19 tuổi, quê An Giang) cùng 2 người khác ăn uống tại quán ăn ở địa bàn phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Lúc này trong quán còn có một nhóm thanh niên đang ngồi ăn uống. Sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh P. bị người trong nhóm bàn bên kia đuổi đánh.



P. bỏ chạy một đoạn đến bãi xe trên đường Tân Thới Nhất 08 (thuộc phường Tân Thới Nhất, Q.12). Lúc này tại khu bãi xe có 3 người, nhóm đuổi theo anh P. lầm tưởng 3 người trên là thuộc nhóm anh P. nên dùng hung khí tấn công. Hậu quả, anh P. bị thương nặng nên không qua khỏi, 2 người tại bãi xe bị thương.



Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan, điều tra truy xét vụ việc.

Theo NGỌC KHẢI (TTO)