Kiểm tra đột xuất, phát hiện hàng nghìn cuốn sách giả

Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương phối hợp cùng Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công An) tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại In công nghệ Cao Thuận Phát, phát hiện hàng nghìn cuốn sách giả.





Thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, vào ngày 11-9, Đoàn kiểm tra do ông Phạm Tuấn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương làm Trưởng đoàn đã có mặt tại Công ty TNHH Thương mại In công nghệ Cao Thuận Phát (tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in tại đơn vị.



Tại đây, Đoàn đã yêu cầu kiểm tra sổ quản lý ấn phẩm nhận in, sản phẩm đã và đang in tại xưởng in của công ty. Đoàn cũng yêu cầu kiểm tra Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in nhưng công ty không xuất trình được.





Kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH Thương mại In công nghệ Cao Thuận Phát





Tại xưởng sản xuất hiện tại công ty đã tổ chức in bằng máy in 4 màu 2 đầu sách: Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ trẻ 4-5 tuổi ghi tên của NXB Giáo dục Việt Nam, số QĐXB 566/QĐ-GD-HN ngày 30-3-2020 và Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ trẻ 5-6 tuổi ghi tên của NXB Giáo dục Việt Nam, số QĐXB 669/QĐ-GD-HN ngày 6-4-2020.



Số lượng kiểm đếm tại xưởng: 3.960 cuốn sách thành phẩm Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ trẻ 4-5 tuổi (11 thùng); Ruột sách Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ trẻ 4-5 tuổi: 257 kg (15 thùng); Ruột sách Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ trẻ 5-6 tuổi: 61 kg (4 thùng); Bìa sách Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ trẻ 5-6 tuổi: 476 kg; Bìa sách Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ trẻ 4-5 tuổi: 70 kg cùng 34 kẽm in của 2 cuốn sách trên.









Theo Đoàn kiểm tra, công ty đã chấp hành nghiêm túc quyết định kiểm tra và tích cực phối hợp với đoàn kiểm tra trong quá trình làm việc. Tại thời điểm kiểm tra công ty chưa làm Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in; Công ty không xuất trình được các quyết định xuất bản, hợp đồng in của các sách đang in tại xưởng in.



Ngoài ra, Công ty tự nhận là 2 cuốn sách trên công ty nhận in của bà Dung (điện thoại 0989299xxx) không có Quyết định Xuất bản, không có hợp đồng in. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đã điện thoại cho bà Dung nhưng bà Dung không nghe máy. Tất cả số tang vật trên mà đoàn kiểm tra đã kiểm đếm công ty xin tự nguyện giao nộp.









Trước đó, vào tháng 7-2020, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất tại Nhà sách Giáo dục Bình Thủy (địa chỉ tại số 67 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).



Qua kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện Nhà sách Giáo dục Bình Thủy đang bày bán, tàng trữ 13 đầu sách với hàng nghìn cuốn, bước đầu xác định đều dán tem nhái tem chống giả của NXB Giáo dục Việt Nam.

Theo HỒ SƠN (SGGPO)