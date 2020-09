Ia Pa: Vận động thành công đối tượng phạm tội ra đầu thú

(GLO)- Ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã vận động thành công 1 đối tượng trộm cắp tài sản ra đầu thú.





Đối tượng Nguyễn Văn Công tại cơ quan Công an. Ảnh: Cúc Phương

Trước đó, vào ngày 1-9-2020, Nguyễn Văn Công (SN 1994, trú tại thôn Kim Năng, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) đi bẫy chim tại thôn Đồng Sơn (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) thì phát hiện 1 chiếc xe máy dựng bên đường không có ai trông coi.

Công đã cạy cốp xe và lấy được 2 chiếc ví bên trong chỉ có giấy tờ cá nhân và 1 thẻ ATM của Agribank mang tên Nguyễn Thị Ngọc cùng với tờ giấy có mã PIN. Sau đó, Công điều khiển xe máy đến cây ATM tại thị xã Ayun Pa và rút thành công số tiền 7,7 triệu đồng dùng tiêu xài cá nhân.



Vài ngày sau đó, chị Nguyễn Thị Ngọc (trú tại xã Kim Tân) mới phát hiện mình bị mất thẻ ATM nên trình báo cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera tại cây ATM của Agribank-Chi nhánh thị xã Ayun Pa, cơ quan Công an phát hiện Công chính là thủ phạm vụ trộm cắp thẻ ATM của chị Ngọc nên đã vận động gia đình khuyên nhủ đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau đó, đối tượng Nguyễn Văn Công đã ra đầu thú tại Công an huyện Ia Pa.



Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

CÚC PHƯƠNG