Ia Grai: Tự ngã xe máy, 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ

(GLO)- Ngày 1-9, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) xác nhận tại thị trấn Ia Kha vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 31-8, tại Km 15+500 m tỉnh lộ 664, người dân phát hiện 1 nam thanh niên nằm bất động trên vỉa hè, cạnh chiếc xe máy mang BKS 81V1-105.57 nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Một vụ tai nạn giao thông tại huyện Ia Grai (Ảnh minh họa)

Nhận tin báo, Công an huyện Ia Grai đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Qua đó, Công an huyện xác định, nạn nhân là anh Lê Duy Trọng (SN 1991, trú tại tổ 7, thị trấn Ia Kha). Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do anh Trọng tự ngã vì gặp trời mưa quá lớn.

HOÀNH SƠN