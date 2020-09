Hành trình truy bắt "ông trùm" đường dây cờ bạc hàng chục triệu USD tại Đà Nẵng (Kỳ cuối: Những kẻ cờ bạc "đa cấp" sa lưới)

Ngay sau khi nhận được tin Công an TP Đà Nẵng phá thành công đường dây cờ bạc qua mạng Internet có số tiền ăn thua lên đến hơn 600 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp đến động viên, thưởng nóng cho BCA 320B số tiền 50 triệu đồng. Tại lễ trao thưởng, người đứng đầu chính quyền TP Đà Nẵng biểu dương và đánh giá rất cao kết quả mà Công an Đà Nẵng đã đạt được, bởi việc tồn tại đường dây cờ bạc này không chỉ vi phạm pháp luật và kéo theo nhiều hậu quả xấu cho xã hội. Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý triệt để tất cả số đối tượng liên quan, sớm đưa ra xét xử công khai theo quy định pháp luật.



Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng cho BCA 320B.



Trở lại với quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án này, đến cuối tháng 8-2020, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án: “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, bắt tạm giam 13 đối tượng liên quan. Cụ thể, các bị can: Nguyễn Quốc Tuấn, Hồ Văn Vinh và Nguyễn Duy Thống bị khởi tố về hành vi: “Đánh bạc”; 10 bị can còn lại gồm: Trần Viết Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Long, Lê Tấn Vũ, Nguyễn Viết Lập, Nguyễn Đức Khương, Lê Quang Việt, Lê Đức Thành, Mai Văn Bảo Long và Nguyễn Quang Nhật bị khởi tố về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”.



Lời khai của các bị can và tài liệu điều tra, xác định: Từ giữa năm 2019, Trần Văn Nghĩa bắt đầu tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Nghĩa lấy các con mạng tổng gọi là Super có tên: 8uu4, 8Q79, 8Q95, 8UT2, 8Q21, 8U87… có tổng số tiền 5 triệu USD đăng nhập qua trang mạng www.bong88.com và Vs88ag.com. Sau đó, Nghĩa đưa con mạng trên cho Nguyễn Long cùng quản lý và yêu cầu tách ra nhiều mạng con để “rải” lại cho nhiều đối tượng khác nhau tổ chức cá độ qua mạng Intrenet. Hằng tháng, Nghĩa trả công cho Long 10 triệu đồng. Đến thứ hai hằng tuần, Long theo dõi kết quả thắng thua rồi báo lại cho Nghĩa. Sau đó, Nghĩa thuê Lê Quang Việt và Mai Văn Bảo Long đi giao nhận tiền thắng thua cá độ. Tiền công hằng tháng Nghĩa trả cho Long và Việt là 8 triệu đồng/người.





Cơ quan công an lấy lời khai Trần Viết Nghĩa.



Các con mạng sau khi tách ra, Nghĩa và Long giao cho Hồ Văn Vinh, Nguyễn Đức Khương, Lê Tấn Vũ, Nguyễn Viết Lập và Phạm Ngọc Thạch quản lý, sử dụng. Cụ thể, từ tháng 6-2020, Nguyễn Đức Khương lấy con mạng có ký hiệu 8q21 của Trần Viết Nghĩa thông qua kỹ thuật mạng Nguyễn Long. Con mạng này trị giá 500.000 USD (giá trị quy đổi 1USD bằng 6.000 đồng), tương đương số tiền 3 tỷ đồng. Tháng 10-2019, Nguyễn Viết Lập lấy con mạng 8UT2 của Trần Viết Nghĩa có tổng trị giá 1 triệu USD (giá quy đổi như trên), tương đương số tiền 6 tỷ đồng rồi chia ra thành 5 con mạng nhỏ khác có giá trị từ 50.000USD đến 150.000 USD để giao cho các đối tượng cấp dưới chơi.



Nghĩa và Long chia con mạng 8Q79 ra thành 6 con mạng, trong đó, con mạng 8Q79QA trị giá 10.000 USD (1USD bằng 10.000 đồng) được đưa cho Nguyễn Long cùng với Lê Đức Thành và Nguyễn Quang Nhật quản lý tổ chức đánh bạc. Từ tháng 1-2020, Hồ Văn Vinh lấy con mạng 8Q79VJ của Nguyễn Long trị giá 500 USD (1USD bằng 15.000 đồng). Đến cuối tháng 6-2020, Vinh lấy thêm con mạng của Nguyễn Long trị giá 10.000 USD (1USD bằng 15.000 đồng). Tháng 9-2020, Lê Tấn Vũ lấy con mạng 8Q95 từ Nguyễn Long với số tiền trong tài khoản là 500.000 USD (1USD bằng 6.000 đồng) rồi chia thành 7 con mạng con và giao lại cho các đầu dưới để tham gia đánh bạc…



Từ trái sang là các đối tượng Hồ Văn Vinh, Lê Đức Thành, Lê Quang Việt, Mai Văn Bảo Long, Nguyễn Đức Khương, Nguyễn Duy Thống, Nguyễn Long, Nguyễn Quang Nhật, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Viết Lập.



Trung tá Trần Viết Đức- Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết, quá trình tham gia điều tra, triệt phá chuyên án 320B từ giai đoạn đầu nhận thấy, đường dây cờ bạc này là hết sức nguy hại cho xã hội. Hệ thống mạng cá cược này vận hành tương tự như mô hình đa cấp, Trần Viết Nghĩa kéo mạng về giao cho các con bạc quy định 1USD quy đổi thành 6.000 đồng. Khi đưa xuống cấp dưới thì 1 USD quy đổi thành 10.000 đồng, xuống cấp dưới nữa thì 1 USD thành 20.000 đồng. Lúc đến tay người chơi, 1 USD thường quy đổi thành 20.000 đồng đến 25.000 đồng.



Được biết, ngoài 13 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam, vụ việc hiện đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý số đối tượng liên quan theo luật định.



Theo NGUYÊN THẢO (cadn)