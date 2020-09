Hai anh em ruột liên tiếp gây ra 7 vụ cướp giật liên tỉnh

Hai anh em ruột đều có tiền án tiền sự, nghiện ma tuý sử dụng xe máy phân khối lớn liên tiếp thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Bình Dương và Bình Phước đã bị công an bắt giữ.



Nguyễn (bên trái) và Khánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp



Ngày 16.9, Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Khánh (40 tuổi), Huỳnh Văn Nguyễn (38 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Trước đó, Công an H.Dầu Tiếng đã bắt giữ khi 2 nghi can này đang đi tìm "con mồi" để cướp giật trên địa bàn H.Dầu Tiếng.



Khánh, Nguyễn khai nhận do nghiện ma túy, không có việc làm nên thường xuyên dùng xe máy phân khối lớn đi dạo trên các tuyến đường ở Bình Dương, Bình Phước tìm người sơ hở để cướp giật lấy tiền tiêu xài.



Cụ thể, vào sáng 8.9, Khánh chở Nguyễn trên xe máy hiệu Raider BS 61T8-51600 đến địa bàn xã Thanh An (H.Dầu Tiếng). Khi đến đoạn đường ĐT744 thuộc ấp Cần Giăng (xã Thanh An) Khánh, Nguyễn phát hiện bà T.T.T. (64 tuổi, ngụ xã Thanh An) đi xe máy đeo sợi dây chuyền vàng.



Hai tên bám theo bà T. đến đoạn đường vắng thì cướp giật sợi giây chuyền vàng rồi mang về TP.Dĩ An bán được 8,4 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.



Qua đấu tranh, Khánh, Nguyễn khai nhận bằng thủ đoạn tương tự, từ đầu tháng 8 đến khi bị bắt đã thực hiện liên tiếp 7 vụ cướp giật tài sản ở H.Dầu Tiếng, TX.Bến Cát, TP.Dĩ An (Bình Dương) và H.Bù Gia Mập, H.Chơn Thành, H.Đồng Phú (Bình Phước).

Theo ĐỖ TRƯỜNG (thanhnien)