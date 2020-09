Hà Nội: Kẻ trộm 350 cây vàng bị khởi tố

Công an Hà Nội xác định Nguyễn Tiến Hân (30 tuổi, ở huyện Đan Phượng) là kẻ trộm số lượng vàng "khủng" ở thị xã Sơn Tây.



Nóng: Lộ diện nghi can trộm 350 cây vàng tại Hà Nội

Nghi phạm khai trộm 350 cây vàng trị giá 13 tỉ đồng thế nào?

Bị can Nguyễn Tiến Hân - Kẻ trộm số lượng vàng lớn ở thị xã Sơn Tây. Ảnh: V.Dũng.



Ngày 6.9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tiến Hân để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.



Hân là đối tượng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hân không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền ăn tiêu, không có tiền để trả nợ nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.



Khoảng đầu tháng 8, Hân biết được tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, cửa hàng kinh doanh xe máy tại thị xã Sơn Tây có nhiều tài sản giá trị. Vào ban đêm, tại tuyến đường chính ít người qua lại nên đã đến thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) mua ba lô, kìm cộng lực, xà cầy, tuốc-nơ-vít, găng tay... để làm công cụ gây án.



Hân lên mạng mua một chiếc xe Honda Lead không biển số để làm phương tiện đi trộm cắp.



Khoảng 3h sáng 18.8, Hân đi xe máy đến phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội phát hiện tiệm vàng Tuấn Đạt có khả năng đột nhập vào lấy trộm. Anh ta dựng xe máy cách cửa hàng khoảng 100m, rồi đi bộ về phía cửa hàng.



Hân trèo từ nhà bên sang tầng 2 của cửa hàng rồi trèo lên ban công tầng 3, sử dụng kìm cộng lực, thanh sắt nhọn đã chuẩn bị từ trước để phá cửa kính, cửa gỗ, cắt khung sắt...



Hân đi xuống tầng 1, rút dây cắm điện của đầu thu camera an ninh, sau đó lấy trộm vàng đặt trong tủ kính trưng bày rồi bỏ vào trong túi giấy có sẵn trong tiệm vàng.



Sau khi lấy trộm, Hân đi bộ theo cầu thang lên tầng 3, cho số vàng trộm cắp được vào trong ba lô học sinh rồi tẩu thoát theo lối đột nhập.



Hân mang số vàng trộm cắp được về cất giấu tại gầm giường nhà bà ngoại ở huyện Đan Phượng.



Ngoài vụ trên, hôm 16.8, Hân còn đột nhập vào cửa hàng Honda ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội lấy trộm 58 triệu đồng trong két sắt, một chiếc Honda SH.



Công an đã thu giữ 8,4kg vàng - tang vật vụ trộm.



https://laodong.vn/phap-luat/ha-noi-ke-trom-350-cay-vang-bi-khoi-to-833848.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)