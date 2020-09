Giám đốc công ty bảo vệ dọa "bắn vỡ sọ" tài xế bị khởi tố

Tham gia giao thông, mâu thuẫn với một tài xế xe tải rồi dùng súng bắn đạn cao su đe dọa, Nguyễn Văn Sướng - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long - vừa bị khởi tố, bắt giam.







Tin từ VKSND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sướng (SN 1968; trú tại phường Vân Dương, TP Bắc Ninh), người cầm súng dọa "bắn vỡ sọ" một tài xế xe tải.





Hình ảnh người đàn ông cầm súng dọa bắn tài xế xe tải được người dân ghi lại





Theo đó, ngày 14-9, VKSND TP Bắc Ninh nhận được đề nghị phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP đối với Nguyễn Văn Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long, địa chỉ số 15 Hai Bà Trưng, Suối Hoa, TP Bắc Ninh). Sướng là người cầm súng đe dọa anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997; trú tại xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) vào sáng 5-9 trên Quốc lộ 18, đoạn qua phường Vân Dương, TP Bắc Ninh.



Sau khi phối hợp cùng Công an TP Bắc Ninh lấy lời khai của Nguyễn Văn Sướng, chiều 14-9, VKSND TP Bắc Ninh đã ban hành quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam đối với đối tượng này.



Lấy lời khai Nguyễn Văn Sướng



Như Người Lao Động Online đã thông tin, do xảy ra mâu thuẫn trong việc tham gia giao thông, Sướng đã yêu cầu anh Hiếu phải dừng xe tải anh đang điều khiển.



Hai bên lời qua tiếng lại. Sướng lấy 1 khẩu súng loại bắn đạn có đầu bọc cao su chĩa về phía anh Hiếu. Nghĩ là súng thật nên anh Hiếu sợ hãi nhoài người trèo sang hướng 2 ghế phụ (cabin có 3 ghế) rồi mở cửa xe bỏ chạy.



Sướng tiếp tục chĩa súng theo hướng nhoài người của anh Hiếu và nói "Đứng lại". Anh Hiếu tiếp tục chạy khoảng 100 m, vượt qua hàng rào của công trường đang thi công, khi thấy nhiều công nhân đang làm việc mới dừng lại. Tại đây, anh Hiếu mượn điện thoại của một công nhân gọi người đến đón. Còn Sướng thấy anh Hiếu bỏ chạy nên cất súng vào túi quần rồi lên ôtô rời đi.



Trong quá trình làm việc với Cơ quan Điều tra, VKS, Sướng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

