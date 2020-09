Gia Lai: Tạm giữ 7 đối tượng trong đường dây cá độ ngàn tỷ

(GLO)- Ngày 25-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tiến hành khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự 7 đối tượng, đồng thời khám xét một số địa điểm khác trên địa bàn TP. Pleiku, thị xã An Khê, Ayun Pa, huyện Ia Pa… liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: La Thành Vũ (SN 1985), Huỳnh Đức Toàn (SN 1982, cùng trú tại TP. Pleiku); Trương Thành Lễ (SN 1971), Nguyễn Văn Phương (SN 1976), Lê Ngọc Thắng (SN 1968, cùng trú tại thị xã An Khê); Nguyễn Chí Tâm (SN 1972), Trần Anh Dũng (SN 1971, cùng trú tại thị xã Ayun Pa).

7 đối tượng bị tạm giữ hình sự tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Qua khám xét, lực lượng Công an đã tạm giữ tại Gia Lai 2 xe ô tô, 3 CPU, 8 máy tính xách tay, 3 máy tính bảng, 18 điện thoại di động, 5 thẻ ATM, 2 sổ tiết kiệm với số dư khoảng 3 tỷ đồng, hơn 119 triệu đồng tiền mặt và một số tài liệu liên quan.

Chuyên án đấu tranh với đường dây cá độ này do Cục An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp cùng Công an TP. Đà Nẵng, Công an tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện. Đối tượng cầm đầu đường dây là Huỳnh Ngọc Anh (SN 1972, trú tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Được biết, các đối tượng tham gia cá cược trên các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như: Bong88.com, Bong88.net, Booking 88.net, SmartBooking88.net…

VĂN NGỌC