Đường dây mua bán sừng tê giác "lớn nhất từ trước đến nay"

Đỗ Minh Toản (35 tuổi, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) vừa bị Công an Hà Nội khởi tố vì liên quan đến đường dây mua bán sừng tê giác "khủng".



Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 7 kg sừng tê giác qua sân bay TSN

Điều tra bổ sung vụ "ông trùm" buôn bán sừng tê giác

Lực lượng chức năng phải dùng dụng cụ chuyên dụng để đập phá thạch cao, lấy ra những khúc sừng tê giác. Ảnh: H.Q.





Chiều nay (6.9), Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Công an Hà Nội với Đỗ Minh Toản về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Điều 244, khoản 3, điểm d – Bộ luật Hình sự năm 2015.



Trước đó, ngày 22.1.2020, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.



Theo cơ quan chức năng, Toản là bị can liên quan đến đường dây mua bán trái phép sừng tê giác "lớn nhất từ trước đến nay" ở Việt Nam, với số lượng lên tới 126,5 kg. Theo điều tra, ngày 25.7.2019 tại sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng liên ngành gồm: Công an Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội... Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) kiểm tra 2 lô hàng và phát hiện 126,5 kg hàng hóa nghi là sừng tê giác trên chuyến bay từ Dubai về Việt Nam.



Sau khi giám định, cơ quan chức năng kết luận 126,5 kg hàng hóa nói trên là sừng tê giác, bao gồm 55 khúc sừng tê giác, được bọc ngụy trang bên ngoài bằng lớp thạch cao.



Theo cảnh sát, đây là vụ án nghiêm trọng với số lượng sừng tê giác đặc biệt lớn được vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.



Đây cũng là một trong số ít các vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép sừng tê giác với số lượng lớn mà các cơ quan chức năng làm rõ được các đối tượng có liên quan.



Trong vụ án này, các đối tượng đã lợi dụng việc hàng mở tờ khai theo loại hình E21 nhập gia công được phân vào luồng xanh (miễn kiểm tra); hàng vi phạm cất giấu trong khối thạch cao để che mắt lực lượng kiểm tra và hệ thống soi chiếu.



Vụ án đang được các cơ quan tố tụng điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng khác có liên quan.



https://laodong.vn/phap-luat/duong-day-mua-ban-sung-te-giac-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-833949.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)