Đột kích xưởng sản xuất, gia công cả ngàn áo thể thao giả Adidas, Nike, Lacoste

Ngày 7-9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin: Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vừa tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH May Đăng Linh HD (thôn Quang Trung, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện) và phát hiện tại đây có hơn 6.000 chiếc áo phông thể thao nam cộc tay thành phẩm và hơn 2.000 áo phông bán thành phẩm giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng như Adidas, Nike, Lacoste, Gucci.





Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất áo giả các nhãn hiệu nổi tiếng - Ảnh: Công an cung cấp



Số hàng này được sản xuất gia công tại Công ty TNHH May Đăng Linh HD (thôn Quang Trung, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.



Tại thời điểm lực lượng chức năng vào kiểm tra, số áo thành phẩm trên được bó thành nhiều bịch lớn, tập kết trong các bao bì, chuẩn bị đưa lên xe. Kiểm tra bên trong xưởng, lực lượng chức năng còn phát hiện các phụ liệu may mặc gồm 11 kg cúc áo, 81 kg chỉ may, 4 kg bao bì và 4 chiếc máy may áo đang hoạt động hết công suất. 27 công nhân thời vụ đang miệt mài làm việc.



Chủ cơ sở là Nguyễn Văn Chính (SN 1984, thường trú tại thôn Cao Lý, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) khai nhận việc sản xuất hàng hóa giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng này là để kiếm lời.



Thành phẩm giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng như Adidas, Nike, Lacoste, Gucci - Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương



Theo điều tra ban đầu, nhà sản xuất chính hãng của các thương hiệu thời trang trên không đặt cơ sở này gia công quần áo mang thương hiệu của họ.



Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tr.Đức (NLĐO)