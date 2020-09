Đối tượng cầm đầu nhóm khủng bố trụ sở công an bị đề nghị 22-24 năm tù

Bị cáo Nguyễn Khanh cầm đầu nhóm khủng bố trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM, bị Viện kiểm sát (VKS) đề nghị mức án 22-24 năm tù, các bị cáo còn lại trong khung từ 2-18 năm tù.





Ngày 21.9, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”, do bị cáo Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu và 19 bị cáo đồng phạm.



Bị cáo Nguyễn Khanh người được xác định cầm đầu vụ án. Ảnh: Thành Chung



Đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.



Từ lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai tại tòa cùng lời khai của nhân chứng cũng như các chứng cứ, tài liệu khác đã đủ căn cứ buộc các bị cáo tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".



Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Khanh hình phạt 19-20 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; 3-4 năm tù về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Tổng hợp hình phạt chung là 22-24 năm tù.



Các bị cáo còn lại từ 2-18 năm tù về tội khủng bố và tội mua bán vật liệu nổ.



Ngoài hình phạt tù giam, VKS cũng đề nghị phạt tiền đối với các bị cáo và quản chế một số bị cáo từ 2 đến 5 năm sau khi chấp hành xong bản án.



Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Thành Chung



Theo cáo trạng, Khanh tham gia tổ chức Triều đại Việt do Ngô Văn Hoàng Hùng (68 tuổi, tức Ngô Hùng, ở Canada) thành lập năm 2017, được hứa phong chức Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai. Ngô Hùng từng bị TAND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tuyên án tử hình, sau giảm xuống chung thân về tội Âm mưu lật đổ chính quyền, năm 1979.



Cơ quan điều tra cáo buộc, nhóm Hùng chủ trương tập hợp người Việt trong và ngoài nước sử dụng phương pháp bạo động, khủng bố, nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam. Các thành viên tổ chức thường xuyên đăng tải video vu cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kêu gọi người dân bạo động, mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ ném vào các trụ sở cơ quan nhà nước, công an... đồng thời, chuẩn bị vũ khí, thành lập các căn cứ tại nhiều tỉnh thành để lật đổ chế độ.



Nguyễn Khanh được Hùng gửi 315 triệu đồng, 1.600 CAD và 100 USD về làm chi phí chiêu dụ thêm thành viên. Khanh đặt Nguyễn Trung Trực mua 12 kg thuốc nổ, 45 kíp nổ rồi chuyển cho đồng bọn chế tạo 10 quả nổ điều khiển từ xa để thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại.



Hiện trường vụ khủng bố. Ảnh: Công an cung cấp



Tối 19.6.2018, Khanh giao 2 trái nổ cho Võ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và hướng dẫn cách kích nổ. Trưa 20.6.2018, hai đối tượng này chở nhau đến trụ sở Công an phường 12 trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình.



Minh đứng chờ ở ngoài, Nam vào gặp nữ cán bộ công an phường vờ xin phiếu xác nhận hạnh kiểm cá nhân rồi để balô có một quả nổ lên ghế chờ tiếp dân. Hắn đi ra ngoài đặt hộp quà, đựng quả nổ còn lại tại khu vực để xe ngoài sân. Tiếp đó, Nam dùng điều khiển từ xa kích nổ hai quả bom, lên xe Minh chở tẩu thoát về Đồng Nai.



Vụ nổ khiến một cán bộ tiếp dân và một người khác bị thương, nhiều xe máy và tài sản khác hư hỏng.



Tang vật vụ nổ. Ảnh: Công an cung cấp



Công an TPHCM huy động lực lượng phối hợp Công an Đồng Nai bắt cha con Nguyễn Khanh. Lúc bị bao vây, Khanh đe doạ cho nổ bom nhưng bất thành.



Cơ quan An ninh điều tra còn cho rằng, ngày 23.6.2018, sau khi chỉ đạo ném mìn trụ sở công an, Khanh tiếp tục giao cho Nguyễn Minh Tấn (quê Hậu Giang, thành viên trong tổ chức) 3 trái nổ để gây án tại Hậu Giang và Kiên Giang. Tuy nhiên, khi các đối tượng chưa thực hiện được thì bị bắt.

https://laodong.vn/phap-luat/doi-tuong-cam-dau-nhom-khung-bo-tru-so-cong-an-bi-de-nghi-22-24-nam-tu-838052.ldo

Theo ANH TÚ (LĐO)