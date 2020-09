Cựu cán bộ công an phường hứa "chạy" trường cảnh sát, ôm tiền bỏ trốn

Dù không có khả năng sắp xếp suất học ở Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II nhưng cựu cán bộ công an phường vẫn nhận giúp rồi "ôm" tiền bỏ trốn.

Ngày 15-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thanh Hoàng Lâm (SN 1981, cựu cán bộ Công an phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM) 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Từ năm 2001, Lâm nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP HCM. Đến năm 2008, Lâm chuyển công tác về Công an phường 12, quận Gò Vấp. Trong thời gian này, anh P.C.N. làm việc tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (thuộc Bộ Công an). Sau khi xuất ngũ, anh N. có nguyện vọng ở lại nên đã thi tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.



Cựu cán bộ công an phường lãnh 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"





Anh N. và Lâm có mối quan hệ khá thân tình. Tin tưởng bạn có mối quan hệ rộng trong ngành nên trong thời gian chờ kết quả thi, anh N. nhờ Lâm giúp mình đảm bảo một suất vào học ở Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II tại TP HCM. Dù không có khả năng nhưng Lâm vẫn đồng ý. Hai bên thỏa thuận chi phí là 350 triệu đồng.



Sau khi nhận đủ tiền từ cha mẹ anh N., Lâm "im hơi lặng tiếng". Anh N. và gia đình nhiều lần gặng hỏi thì Lâm trả lời nhà trường đã hết chỉ tiêu. Không dừng lại, Lâm đề nghị nạn nhân đưa thêm tiền để "chạy" vào trường Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. Tuy nhiên, anh này không đồng ý.



Sau nhiều lần đòi lại 350 triệu đồng nhưng Lâm trốn tránh, anh N. đã tố cáo ra cơ quan chức năng. Sự việc bại lộ, Lâm bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tháng 2-2020, Lâm mới bị bắt theo quyết định truy nã.



Ngoài mức án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tòa sơ thẩm còn nhận thấy bị cáo có dấu hiệu phạm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" vì bị cáo sử dụng nhiều giấy tờ giả trong thời gian trốn truy nã. HĐXX kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Di Lâm (NLĐO)