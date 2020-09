Công an TP. Pleiku xử phạt 60 người vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Từ ngày 1-9 đến nay, Công an TP. Pleiku đã ra quyết định xử phạt 60 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền 377,5 triệu đồng.

Tin từ Công an TP. Pleiku cho biết, thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, từ ngày 1-9 đến nay, đơn vị đã kiểm tra 4.052 trường hợp người điều khiển phương tiện ô tô và xe máy.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku kiểm tra nồng độ cồn 1 người điều khiển xe máy. Ảnh: Văn Ngọc

Qua đó, lực lượng Công an thành phố đã phát hiện 60 trường hợp vi phạm (7 người điều khiển ô tô và 53 người điều khiển xe máy). Đơn vị đã tiến hành xử phạt các trường hợp này với tổng số tiền 377,5 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Công an còn phát hiện, lập biên bản xử phạt 43 trường hợp thanh-thiếu niên chạy xe độ chế, có biểu hiện gây mất trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền 43 triệu đồng.



Trước đó, như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, ngày 1-9, Công an TP. Pleiku tổ chức xuất quân tuần tra đảm bảo an ninh trật tự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Theo đó, từ ngày 1 đến 30-9, các lực lượng của Công an thành phố sẽ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) tổ chức 3 tổ tuần tra từ 20 giờ tới 23 giờ hàng ngày, tập trung vào chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường chính như Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng…

VĂN NGỌC