Công an thông tin vụ trộm cổ vật trị giá 350 triệu đồng ở lăng Ông (Bà Chiểu)

Ngày 14-9, Công an TPHCM vừa phát đi thông tin về việc Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ hình sự với đối tượng Trần Văn Thọ (SN 1991, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và đối tượng Trần Hiền Sĩ (SN 1990, ngụ quận Tân Phú) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.





Theo điều tra, khoảng 10 giờ ngày 3-9, Công an phường 1, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của Ban quản lý lăng Lê Văn Duyệt về việc trên nóc bia đình trước phần mộ lăng Lê Văn Duyệt bộ “Lưỡng long tranh châu” bị mất trái châu làm từ chất liệu đất nung, tráng men.



Trái Châu bị mất trộm trị giá khoảng 350 triệu đồng





Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra truy xét.



Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng Trần Văn Thọ là người đã trèo lên nóc bia đình lấy trộm trái châu vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 29-8. Sau đó, Thọ đã bán cho Sĩ với giá 13 triệu đồng.



Khám xét nơi ở của Sĩ, công an thu giữ 1 bộ hỏa châu, 1 bình hồ lô, 1 bông hoa bằng gốm sứ. Ngoài ra, tại nhà Sĩ lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng 155 đồ vật sành, sứ, gốm không rõ nguồn gốc.



Sĩ khai mua 1 bộ hỏa châu, 1 bình hồ lô, 1 bông hoa bằng gốm sứ của Thọ vào khoảng giữa tháng 8-2020 với giá 2,8 triệu đồng. Số đồ vật này Thọ lấy trộm ở một ngôi chùa ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giám định, xác định giá trị ban đầu của trái châu trị giá khoảng 350 triệu đồng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, trái châu đã được trao trả cho Ban quản lý lăng Ông Bà Chiểu để gắn vào vị trí cũ. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.



Công an bàn giao trái châu cho Ban quản lý Lăng Lê Văn Duyệt



Lăng Lê Văn Duyệt có tên là Thượng Công miếu, tục gọi là Lăng Ông, là khu đền mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832), từng làm Tổng trấn thành Gia Định xưa. Ông là một tài năng lớn về quân sự, chính trị, kinh tế, người đã có công khai phá, mở rộng và bảo vệ vùng đất phương Nam.





Một góc Lăng Lê Văn Duyệt hay còn gọi là Lăng Ông - Bà Chiểu



Lăng Lê Văn Duyệt hiện tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, có cổng Tây tại số 126 đường Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh. Do vị trí Lăng Ông nằm ở khu vực Bà Chiểu nên người dân quen gọi chung Lăng Ông - Bà Chiểu (tức là "Lăng Ông ở Bà Chiểu") để chỉ khu vực này.

